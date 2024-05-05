Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Kahramanmaraş'ta çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkıp, mağazaya girdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, mağaza önünde telefonla konuşan kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
- 1
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobile Ahmet Karacabey Caddesi'nde seyir halindeyken arkadan gelen otomobil çarptı.
- 2
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, caddedeki mağazaya girdi.
- 3
O sırada mağazanın önünde telefonla konuşan Aykut Eryıldız, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
-
- 4
Yaralananın olmadığı kaza, mağazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- 5
Görüntülerde Aykut Eryıldız'ın otomobilden kaçtığı anlar yer alırken, kaçarken telefonla konuşmaya devam etmesi de dikkat çekti.
- 6
"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"
Eryıldız, "Olay anında annemle telefonla konuşuyordum. Sesleri duyunca kafamı çevirdiğimde arabanın üzerime geldiğini gördüm. Refleks olarak kaçtım. Çok şükür iyiyim, verilmiş sadakamız varmış" dedi.
-
- 7
- 8