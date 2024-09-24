Otomobil, tanker ile çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
Diyarbakır'da bir kavşakta otomobille tanker çarpıştı. Kazada aynı aileden 2'si ağır 4 kişi, yaralandı.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Ovabağ Mahallesi'nde öğle saatlerinde A.A. yönetimindeki tanker, kavşakta Ahmet K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
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Kazada kırsal Hantepe Mahallesi'nde imam olarak görev yapan ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gittiği öğrenilen Ahmet K. ile otomobildeki eşi Hiranur K., çocukları Hatice ve Eymen K. yaralandı.
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İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
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Tanker sürücüsü A.A. ifadesi için jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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