Otomobil satışları Mayıs'ta yüzde 20 arttı!

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2022'nin ilk 5 ayında gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı.

'Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 277 bin 252 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, yılın ilk 5 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 13.6 oranında azalarak 214 bin 148 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5.7 azalarak 63 bin 104 adede düştü.

2022 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Mayıs ayına göre ise yüzde 19.1 oranında büyüyerek 65 bin 167 adet oldu.

Geçtiğimiz ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 15.7 artarak 13 bin 417 adet oldu.

Bu sonuçlar ile birlikte, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 1.9 azalmış oldu.

SUV'LAR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 89.4’ü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 104 bin 109 adetle yüzde 48.6 pay, B segmenti otomobiller ise 86 bin 267 adetle yüzde 40.3 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV

otomobiller oldu. SUV otomobiller pazardan yüzde 41 oranında pay alırken, sedan otomobiller yüzde 35, hatchback araçlar ise yüzde 22 pay aldı.

Ocak-Mayıs döneminde, benzinli otomobil satışları pazardan yüzde 70.6 pay, dizel otomobil satışları yüzde 16,1 pay, hibrit otomobil satışları yüzde 10,3 pay, otogazlı otomobil satışları yüzde 2,2 pay aldı. Bu dönemde 1.764 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.