Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Bucak'tan Korkuteli yönüne ilerleyen Levent Durmaz idaresindeki otomobil, otoyolun 12. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ ÖLDÜ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 yaşındaki Şebiha Durmaz ile 65 yaşındaki Fatma Yarbaşı'nın, hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada sürücü Levent Durmaz, Ayşe Yarbaşı ve Ege Kaan Durmaz ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Şebiha Durmaz ve Fatma Yarbaşı'nın cenazeleri ise otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.