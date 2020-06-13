C3 Aircross SUV modeli ise, 4 bin TL nakit alım indirimi veya 40 bin TL’ye özel 48 ay yüzde 0,85 faiz seçeneği ve ayda 1.050 TL taksit ile veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,89 faiz seçeneği ve iki ay taksit öteleme ile 148 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.