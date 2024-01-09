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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü

        Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobilin ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 20:50 Güncelleme: 09.01.2024 - 22:01
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        Tekirdağ'da feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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        Alınan bilgiye göre, Marmaracık Mahallesi'nde babasına ait otomobili kullanan K.G. (17) kırmızı ışıkta bekleyen İ.K. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye geldi.

        Sağlık ekipleri K.G'nin hayatını yitirdiğini belirledi. K.G'nin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        K.G'nin Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

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