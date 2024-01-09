Fernando Santos: Sahaya ölmeye çıkmalıyız!

"HER ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ"

Hasan Arat: "Hocamız takımın durumunu bilerek gelmek istedi. Bundan sonra tavırlarımızda bir değişiklik olmayacak. Zor günlerden geçebiliriz ama yıpratılmamamız lazım. Her türlü eleştiriye açığız ama saygı çerçevesinde olsun."

"PEPE, QUARESMA İLE KONUŞTUM"

Fernando Santos: "Pepe ve Ricardo Quaresma ile konuştum. Büyük bir kulübe geldiğimi söylediler. Simao ile de konuştum, onunla iyi bir ilişkim var. Hepsi beni bu kararımdan dolayı tebrik etti."