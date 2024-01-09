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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşıyor. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet alan Beşiktaş, oynadığı son maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 18:57 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:17
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        STAT: Çaykur Didi Stadı

        HAKEM: Abdülkadir Bitigen

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Taha, Anıl, Emirhan, Höjer, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Gaich

        BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Demir Ege, Gedson, Rashica, Semih, Cenk

        Trendyol Süper Lig'in hafta arası mesaisinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. 2024 yılına yeni yönetimle giren Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör de belli oldu. Kötü gidişe dur demek isteyen Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile anlaştı.

        Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet alan Beşiktaş, oynadığı son maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Ligde geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip 29 puanla 6. basamakta bulunuyor. Beşiktaş'la aynı puana sahip Çaykur Rizespor ise averajla 5. sırada yer alıyor.

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        BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

        Siyah-beyazlı ekipte 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer almıyor. Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan, Rize kafilesine dahil edilmedi.

        DEPLASMANDA SON 3 MAÇINI KAZANDI

        İç sahada oynadığı son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise yenilmedi.

        3-2'lik Bitexen Antalyaspor yenilgisinin ardından Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-1'le geçen siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, son dış saha müsabakasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

        RAKAMLAR...

        * Beşiktaş'a rakip olduğu son 20 Süper Lig maçını kazanamayan Çaykur Rizespor (6B 14M), Şubat 2006'dan bu yana siyah-beyazlıları mağlup edemiyor.

        * Çaykur Rizespor'a konuk olduğu son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Beşiktaş (2B), aldığı galibiyetlerde toplam 20 gol sevinci yaşadı (ortalama 2.5).

        * Süper Lig'deki son yedi maçını kaybetmeyen Çaykur Rizespor (4G 3B), kulüp tarihinin tek sezondaki en uzun serisini yaşıyor. Karadeniz ekibi bu süreçteki dört galibiyetini de iç sahada aldı.

        * Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 18 maçın yedisini kaybeden Beşiktaş (9G 2B), lig tarihinde en yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip olduğu sezonu yaşıyor (%39).

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