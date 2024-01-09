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        Haberler Magazin Çağla Şıkel: Bu kızlar yine buluştu - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel: Bu kızlar yine buluştu

        İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi alan Çağla Şıkel, okuldan arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yıllar önce birlikte çekildikleri fotoğrafı yayımlayan Şıkel, yıllar sonraki buluşmayı da ölümsüzleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 16:18 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:32
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          Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine adeta nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

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          İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi alan Çağla Şıkel, okul arkadaşlarıyla bir araya geldi.

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          35 YIL ÖNCE

          Çağla Şıkel, arkadaşları Ayşe Yumak Kıran, İlke Kodal ve Elçin Demiröz Duru ile yıllar önce çekilen bu karesini yayımladı.

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          "BU KIZLAR YİNE BULUŞTU"

          Yıllar sonraki buluşmayı da ölümsüzleştiren Çağla Şıkel, bu fotoğrafı da "Bu kızlar yine buluştu. 35 yılımız var" notuyla yayımladı.

          Fotoğraflar: Instagram

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