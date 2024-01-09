Çağla Şıkel: Bu kızlar yine buluştu
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi alan Çağla Şıkel, okuldan arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yıllar önce birlikte çekildikleri fotoğrafı yayımlayan Şıkel, yıllar sonraki buluşmayı da ölümsüzleştirdi
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Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine adeta nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
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İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi alan Çağla Şıkel, okul arkadaşlarıyla bir araya geldi.
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35 YIL ÖNCE
Çağla Şıkel, arkadaşları Ayşe Yumak Kıran, İlke Kodal ve Elçin Demiröz Duru ile yıllar önce çekilen bu karesini yayımladı.
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"BU KIZLAR YİNE BULUŞTU"
Yıllar sonraki buluşmayı da ölümsüzleştiren Çağla Şıkel, bu fotoğrafı da "Bu kızlar yine buluştu. 35 yılımız var" notuyla yayımladı.
Fotoğraflar: Instagram