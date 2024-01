ÖLÜ BULUNDU

Epstein, Güvenlik Barınma Birimi'ne (SHU, Hücre Hapsi) yerleştirildiğinde, hapishane Adalet Bakanlığı'na bir hücre arkadaşı olacağını ve bir gardiyanın her 30 dakikada bir hücreye bakacağını bildirdi. Öldüğü gece bu prosedürler uygulanmadı. Yargılanmayı bekleyen Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York Metropolitan Islah Merkezi'ndeki hapishane hücresinde tepkisiz bir haldeyken bulundu. Hapishane gardiyanları kalp masajı yaptıktan sonra Epstein'i New York Downtown Hastanesi'ne nakletti ve burada 6:39'da öldüğü açıklandı.