Dünya bu skandalı konuşuyor! Birçok ünlünün adının karıştığı Epstein Adası'nda neler yaşandı?
Epstein Adası, adeta dünya tarihindeki en çarpıcı ve şok edici skandallardan biri olarak hafızalara kazındı. Milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'in adının karıştığı bu adada, birçok ünlü ismin ve tanınmış kişilerin yer aldığı iddiaları dikkat çekiyor. Epstein'in adası, sadece lüks ve güzellikle değil, aynı zamanda skandal ve gizemle de anılıyor. Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ve bağlantılı olduğu insanların suçları, kamuoyuna yeni açıklanan dava dosyaları ile ortaya çıkıyor. İşte Epstein Adası hakkında merak edilen tüm detaylar...
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Jeffrey Epstein'in sahibi olduğu lüks adanın skandalı, dünya tarihinin en skandal olayları arasında yerini aldı. Ünlülerin ve zenginlerin adının karıştığı bu olay, gizemi ve çarpıcılığıyla hala konuşuluyor. Adada neler yaşandığına dair detaylar hala aydınlatılmayı bekliyor. İşte şimdiye kadar dava ile ilgili ortaya çıkan ve merak edilen tüm detaylar...
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EPSTEIN DAVASI NASIL BAŞLADI?
Milyarder iş insanı Jeffrey Epstein, 2005 yılında Florida'da 14 yaşındaki bir kıza, cinsel ilişkiye girmek için para verdiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Bu olayın ardından birçok reşit olmayan kız Epstein'in ve arkadaşlarının kendilerini cinsel istismara maruz bıraktığını iddia etmişti. Ne yazık ki bu iddialar havada kalmış ve Epstein 2008 yılında sadece tek bir kişiye cinsel istismar uygulamaktan suçlu bulunmuştu. Epstein sadece 18 aylık bir ceza almıştı fakat buna rağmen haftanın 6 günü hapishane dışında bir ofiste çalışmasına izin verilmiş ve cezası 13. ayda son bulmuştu.
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SERBEST KALDIKTAN SONRA TEKRAR TUTUKLANDI
Jeffrey Epstein, 2019'da Florida ve New York'ta küçük çocukları taciz etmek ve fuhuş nedeniyle Fransa'dan ABD'ye geri döndüğü sırada havaalanında tekrar tutuklandı. Epstein tutuklandıktan sonra evinde arama yapan polis ekipleri birden fazla reşit olmayan çıplak kız fotoğraflarını buldu.
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ÖLÜ BULUNDU
Epstein, Güvenlik Barınma Birimi'ne (SHU, Hücre Hapsi) yerleştirildiğinde, hapishane Adalet Bakanlığı'na bir hücre arkadaşı olacağını ve bir gardiyanın her 30 dakikada bir hücreye bakacağını bildirdi. Öldüğü gece bu prosedürler uygulanmadı. Yargılanmayı bekleyen Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York Metropolitan Islah Merkezi'ndeki hapishane hücresinde tepkisiz bir haldeyken bulundu. Hapishane gardiyanları kalp masajı yaptıktan sonra Epstein'i New York Downtown Hastanesi'ne nakletti ve burada 6:39'da öldüğü açıklandı.
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GÖZLER GHISLAINE MAXWELL'E ÇEVRİLDİ
Epstein'in ölümünün ardından aleyhindeki suçlamalar reddedildi ve devam eden soruşturmalarda gözler, seks ticaretiyle ilgili beş suçtan 2 Temmuz 2020'de tutuklanan ve 29 Aralık 2021'de 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ghislaine Maxwell'e çevirdi. Maxwell, Epstein davası boyunca, olayın mağdurlarından biri olan ve Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'nin arkadaşlarına, mağduru haksız çıkaracak bilgiler paylaşması için para teklif etmek, mağdurların ifadelerini yalanlamak ve olaya dahil olan insanların masumiyetini savunmak için çeşitli faaliyetlerde bulunmak gibi bir çok eyleme başvurdu.
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TANINAN BİRÇOK İSİM LİSTEDE YER ALIYOR!
Epstein davasında birçok ünlü ismin adı geçiyor. Bu isimlerden bazıları şu şekilde;
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DAVA DOSYALARI AÇIKLANIYOR!
Aralarında Prens Andrew, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson'ın da isimlerinin bulunduğu dava dosyaları çarşamba gününden itibaren kamuoyunu erişimine açılmaya başladı.
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DAVA DOSYALARININ İKİNCİ BÖLÜMÜ AÇIKLANDI
Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasıyla bağlantılı isimlerin açıklanmasının ardından dava dosyalarının ikinci bölümü de kamuoyuna açıklandı. Bu bölümde Epstein'in çocuk yaştaki kızları nasıl kandırdığına ilişkin detaylar öne çıktı. Yeni açıklanan ve yaklaşık 300 sayfadan oluşan dosyalara soruşturmayı yürüten dedektif Josep Recarey'in ifadeleri damga vurdu. Recarey'in söylemlerine göre Epstein, reşit olmayan kızları kendi evine masör ya da hizmetli olarak çağırıp bazılarını da model olacakları vaatleriyle kandırdı ve sonrasında çevresinde bulunan zengin kişilere bu kızları pazarladı. Bu olaylar sebebiyle yaklaşık 30 kızın ifadesi alındı. Aynı dosya içerisinde Bill Clinton'ın Epstein'in yürüttüğü fuhuş ağından detaylı olarak haberdar olduğu ve bu isimle birçok kez seyahat ettiği de iddia edildi.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜ DE KAMUOYUNA DUYURULDU
Skandal davanın dördüncü bölümü de kamuoyuna duyuruldu. O dönemlerde adada olduğunu reddeden Jeffrey'in kız arkadaşı Maxwell'in süreç içerisinde adada bulunduğu kanıtlandı. Maxwell'in 2006 yılında adada çekildiği görüntüleri fuhuş ağının iç işleyişini ortaya koyan Epstein'in mağdurlarından Sarah Ransome hakkındaki dosya aracılığıyla açıklandı. Kamuoyuna duyurulan dosyaya göre kandırılan kızlara dünyaca ünlü bir markanın gecelikleri ve bikinileri verildi.
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Epstein'in mağdurlarından Sarah Ransome'ın dava kapsamında e-postaları da incelemeye alındı. Bunun sonucunda gönderilerin birinde "bir arkadaşının, Trump ile ilişkiye giren kızlardan biri olduğunu" yazarken, Ransome, başka bir arkadaşının da Clinton ile ilişkiye girdiğini ifade etti. Bunun ardından Trump'ın sözcüsü Steven Cheung "asılsız suçlamaların yanlış olduğu için geri çekildiğini" bildirdi. Uluslararası Adalet Divanında İsrail'i savunması planlanan Alan Dershowitz'in avukatları ise Ransome'un "hatalı açıklamalarının panzehiri olarak e-postaların önemli olduğunu" kaydetti. Branson'ın kurucusu olduğu şirket Virgin Group’un sözcüsü, 2019’da Ransome’un "kasetleri uydurduğunu" söylediği bir röportaja işaret ederek, Ransome’un ifadelerinin "temelsiz ve asılsız" olduğunu ifade etti. Yaşanan bu olaylarından ardından mağdur Ransome basına bir açıklama yaptı ve "bu olaydan uzaklaşabilmek için" söz konusu ifadeleri geri almak istediğini belirtti.
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EPSTEIN ADASI'NDA NELER YAŞANDI?
Dünyanın mercek altına aldığı Jeffrey Epstein'in "Little Saint James" adını verdiği adada iddialara göre şu olaylar yaşandı;
-Reşit olmayan kız çocukları cinsel istismara zorlandı.
- Fuhuş partileri düzenlendi ve seks ticaretine yönelik planlamalar yapıldı.
- Epstein, zengin iş arkadaşlarını reşit olmayan kızlarla ilişkiye girmeleri için adaya davet etti.
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EPSTEIN ADASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAYLAR
Jeffrey Epstein adayı 1998 yılında satın alarak ismini "Little Saint James" olarak değiştirmişti.
Ada, Virgin Adaları'nda St Thomas adasının yakınında bulunuyor.
Ada içerisinde bir konak, bir havuz, bir tapınak ve amfi tiyatro var.
Epstein satın aldığı bu adayı "Özel araştırma tesisi" olarak adlandırdı.
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