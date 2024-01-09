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        Haberler Dünya New York'ta sinagogun altından tüneller çıktı

        New York'ta sinagogun altından tüneller çıktı

        ABD'nin New York kentindeki bir sinagogun altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller olduğunu ortaya çıkaran polis, mukavemet gösteren çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 20:29 Güncelleme: 09.01.2024 - 20:51
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        New York'ta sinagogun altından tüneller çıktı
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        New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagog, polis baskınına uğradı.

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        Baskında, sinagogun altında kazılmış gizli tüneller tespit edildi. Bu sırada, aralarında sinagogda eğitim gören öğrencilerin de bulunduğu, polise mukavemet gösteren ve tünellerden kaçmaya çalışan kişiler gözaltına alındı.

        Sosyal medya hesaplarında, tünellerin pandemi döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Tünel içinden alınan görüntüler tünelin terk edilmiş bir mikveye (ayin banyosuna) çıktığını da gösterdi.

        Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürüldü.

        Sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümleri dikkati çekti.

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        #new york
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