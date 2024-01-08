İlk 5'te 5 Türk filmi
Türkiye'deki sinema sektörünün özlediği tablo, 2024'ün ilk hafta sonunda oluştu. İzleyici sayısı bakımından; 2019'dan bu yana ilk kez ilk 5'te 5 Türk filmi yer aldı. 5 - 7 Ocak arasındaki biletlerin yüzde 93'ü Türk filmlerine; yüzde 7'si ise yabancı filmlere kesildi
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'Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör'
Türkiye'deki sinema sektörnünü özlediği tablo 2024'te oluştu.
2019'dan sonra gişe sıralamasında ilk kez ilk 5'te Türk filmleri yer aldı.
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'Atatürk II 1881 - 1919'
Sinema sektörü, izleyici sayısının artmasıyla 2024'e iyi bir başlangıç yapmıştı.
Başarılı sonuçlar, 5 - 7 Ocak arasındaki hafta sonunda da devam etti.
Toplamda; 639.288 biletin kesildiği hafta sonunda izleyici sayısı, bir önceki hafta sonuna oranla % 23 artış gösterdi.
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'Mutluyuz'
41 film arasında yer alan 23 Türk filmi toplamda 596.358 kişi tarafından, 18 yabancı film ise 42.930 kişi tarafından izlendi.
• Türk filmi başına izleyici sayısı... 25.928
• Yabancı film başına izleyici sayısı... 2.385
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'Nefes - Yer Eksi İki'
Biletlerin yüzde 93'ü Türk filmlerine; yüzde 7'si ise yabancı filmlere kesildi.
Toplam; 83.306.202 liralık hasılatın ise 76.835.105 (% 92.23) lirası Türk filmlerinin, 6.471.097 (% 7.77) lirası ise yabancı filmlerin oldu.
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'Ölümlü Dünya 2'
5 - 7 Ocak arasındaki gişelerin en belirgin özelliği ise 2019'dan bu yana ilk kez ilk 5'te 5 Türk filminin yer alması oldu.
5 - 7 Ocak arasındaki gişeler;
• Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör... 239.172 (682.427)
• Atatürk II 1881 – 1919... 143.431 (Açılış)
• Mutluyuz... 97.974 (265.576)
• Nefes - Yer Eksi İki... 37.392 (449.756)
• Ölümlü Dünya 2... 36.980 (1.599.361)
* Parantez içindeki rakamlar; filmlerin gösterime girdiği tarihten bu yana olan toplam gişelerini gösteriyor.
Hafta sonundaki gişelerde dikket çeken iki nokta bulunuyor.
Birincisi; 'Mutluyuz'un 97.974 biletle, ikinci hafta sonunda; 73.074 olan açılışından daha iyi gişe yapması.
İkincisi; izleyicilere iki bölüm halinde sunulan 'Atatürk 1881 -1919'un ikinci bölümünün ilk bölümünden % 46 daha az açılış gişesine sahip olması.
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'Atatürk 1881 - 1919'un ilk bölümü gösterime 3 Kasım'da girerek, açılışı; 269.113 kişiyle gerçekleşti.
Bugüne kadar olan izleyici sayısı ise; 1.611.591'e ulaştı.
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Gösterime 5 Ocak'ta giren 'Atatürk II 1881 -1919'un açılışı ise 143.431 kişiyle oldu.
* Gişe verileri... Box Office Türkiye