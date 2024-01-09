11 kez bıçaklayarak öldürdüler: Pişman değiliz

Eskişehir'de, kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan'ı (60) aralarında çıkan tartışmada 11 kez bıçaklayıp öldürdükten sonra ormanda toprağa gömdüklerini itiraf eden Benan Birtane (55) ve Görkem Doğan (23), 'kasten öldürme' suçundan müebbet, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Yusuf Doğan (19) ise 15 yıl hapse mahkum edildi. Sanıklardan Birtane ve Doğan son savunmalarında cinayeti itiraf edip, pişman olmadıklarını söyledi.

Şüphelilerden Görkem Doğan, polis sorgusunda Benan Birtane ile birlikte geçen yıl ağustos ayında kaybolan Mehmet Yerebakan'ı da öldürüp, Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormana gömdüğünü itiraf etti. Polis ekiplerince yapılan kazı çalışmasında Mehmet Yerebakan'ın cansız bedenine ulaşılırken, Görkem Doğan ile Benan Birtane çifte cinayet suçlamasıyla, Görkem Doğan´ın kardeşi Yusuf Doğan ise 'cinayete iştirak' iddiasıyla tutuklandı.

Sanık Benan Birtane mahkemesindeki son savunmasında cinayeti itiraf ederek, "Bu olayın kilit ismi benim. Görkem ile ikimiz varız. Yusuf bu olayda yoktur. Tutuklandığı için vicdan azabı çekiyorum. Mehmet Yerebakan, kaldığımız ormanda bizi sürekli rahatsız ediyordu. Hatta bu nedenle kaldığımız yeri bile değiştirdik. Olay günü de yine yanımıza gelip bizi rahatsız etti. Çok uyardık kendisini ama yine rahatsızlık vermeye devam etti. Yanımıza geldiğinde bize küfretti. Yemek için kurduğumuz masadan Görkem bıçağı aldı. Bıçaklayınca zaten düştü. Ben de gömme olayında vardım. Ancak o zamana kadar en 19 kez uyardık, bizi rahatsız etmemesi için. Ayrıca olaydan dolayı pişman değilim. Bu olay Mehmet Yerebakan'dan kaynaklandı" dedi.

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"BÖYLE OLMASINI İSTEMEDİK AMA PİŞMAN DEĞİLİM"

Görkem Doğan da cinayeti itiraf ederek yaşananları söyle anlattı:

"Biz ormanda Benan ile birlikte alkol alıyorduk. Bizi yine rahatsız etti. Bana küfretti. Bende masadan bıçak alıp bıçakladım. Olay sırasında kendimi kaybettim. Aslında öldürme kastım yoktu, bir anda gelişti. Ölenin ailesi kadar biz de mağdur olduk. Biz de istemedik olayın böyle olmasını ama pişman değilim" dedi.

Yusuf Doğan ise olay yerinde bile olmadığını ve suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Ben suçsuzum, kimseyi öldürmedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Suçsuzum adalete sığınıyorum" diye konuştu.