Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi: Martial, Bonucci...
Sezonun ilk devresini lider tamamlayan, yeni yıla galibiyetle başlayan Fenerbahçe transferde de gaza bastı. Sarı-lacivertlilerin, Anthony Martial kiralamak için Manchester United ile görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız bir ismi daha gündemine aldı.
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Sky Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Anthony Martial'ı kadrosuna katmak istiyor.
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İngiliz devi ile 2024 yazında sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncuya sarı lacivertlilerin talip olduğu öne sürüldü.
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Sözleşme şartları gereği istediği kulüple görüşmekte serbest olan Martial'a Fenerbahçe'nin teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
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Öte yandan haberde 28 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan kulüplerinin de yoğun ilgisi olduğuna vurgu yapıldı.
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Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Martial, 2015 yılından bu yana -2021/2022 sezonun ikinci yarısında Sevilla'ya kiralandı- formasını giydiği Manchester United'da 317 maça çıktı ve 90 gol, 55 asistlik performans ortaya koydu.
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BU SEZONKİ PERFORMANSI
28 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon ise Manchester United formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.
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İTALYANLAR DUYURDU: DZEKO, BONUCCI'Yİ İKNA ETTİ
Fenerbahçe'de savunma bölgesine takviye için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda gündeme gelen İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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Calciomercato’nun haberine göre Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko'nun, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Bonucci’nin Fenerbahçe’ye transfer olmasında büyük rol oynadığı belirtildi.
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Öte yandan Bonucci'nin İtalya Milli Takım teknik direktörü Luciano Spaletti'den de Fenerbahçe'nin yüksek seviyesi hakkında güvence aldığı belirtildi.
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