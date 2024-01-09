Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi: Martial, Bonucci...

İTALYANLAR DUYURDU: DZEKO, BONUCCI'Yİ İKNA ETTİ

Fenerbahçe'de savunma bölgesine takviye için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda gündeme gelen İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.