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        Haberler Dünya Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı

        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı

        Alaska Havayolları'nın uçağın parçasının kopması sonucu acil iniş yapmasının ardından Cumartesi gününden bu yana yapılan denetimlerde uçaktaki panellerde ve kapılarında bazı cıvataların gevşediğinin tespit edildiği belirtildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:48
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        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
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        ABD’de Portland-Ontario seferini gerçekleştiren Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-MAX 9 tipi yolcu uçağının acil çıkış kapısı patlamış, yolcu uçağının kopan parçası bir evin bahçesinde bulunmuştu.

        Alaska Havayolları’na ait yolcu uçağında yaşananların ardından Boeing 737-MAX 9 tipi uçaklar sıkı denetimden geçiyor.

        "BAZI CIVATALARI GEVŞEMİŞTİ"

        Cuma günü yaşanan olayın ardından denetimlere başlayan United Havayolları, Boeing 737 Max 9’lara yapılan denetimlerde uçağın panellerinde ve kapılarında bazı cıvataların gevşediğini ve daha fazla sıkılması gerektiğinin tespit edildiğini bildirdi. Havayolu açıklamasında, yolcu uçağının yeniden hizmet vermeden önce montaj sorunlarının çözüleceğini bildirdi.

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        SEFERDEN ÇEKME KARARI ALINMIŞTI

        ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 171 söz konusu tip yolcu uçağının yere indirildiğini açıklamıştı.

        THY de filosunda bulunan 5 adet Boeing 737-MAX 9 tipi uçağı seferden çekme kararı almıştı. THY filosunda bulunan bu tipteki 5 uçaktan 2'si İran'da kalırken, 3 uçak ise İstanbul Havalimanı'na indirildi.

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