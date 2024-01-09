Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı

"ÇOK BİLGE BİR KADINDI"

Demet Akbağ da "Benim için çok özel, güzel, zarif, çok bilge ve farklı bir kadındı. Çok uzun zamandır hatta ilk genç kızlık yıllarımdan beri tanıdığımdı" ifadesini kullandı. Uzel ile mesleğe başlangıcından çok önce tanıştığını kaydeden Akbağ, "Kendisiyle tesadüfi bir dostluğumuz var. Benim için çok özel biriydi. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Safiye Soyman da yakın arkadaşı Yüksel Uzel için şunları kaydetti: Çok değerli bir sanatçımızdı. Çok iyi bir büyüğümüzdü. Gerçekten çok kültürlü, bambaşka biriydi. Ağzından bal akardı, altın nağmeler dökülürdü. Çok başkaydı Yüksel'imiz. Johannesburg'da olduğu için, geriden geriye takip edemiyoruz ama Türkiye'ye geldiği zaman mutlaka görüşürdük. Çok üzüldüm onun hastalığına. Allah rahmet eylesin.

Arzu Uzel, ayrıca bugün için yaptığı açıklamada "Mevlüdü ve taziyeleri 18.00 - 20.00 saatleri arasında Tarabya Hakimevi'nde yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.