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        Haberler Magazin Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı

        Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde hayatını kaybeden Yüksel Uzel'in cenazesi bugün sabah 6'da İstanbul'a getirildi. Uzel, Yeniköy Camii'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 17:50 Güncelleme: 09.01.2024 - 18:02
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        • 1

          Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde kanser tedavisi gördüğü hastanede 7 Ocak'ta hayatını kaybetti. 73 yaşında vefat eden Uzel, Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

        • 2

          23 yıldır Johannesburg'da yaşayan Yüksel Uzel'in cenazesi, kızı Arzu Uzel tarafından defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi.

        • 3

          Yüksel Uzel için Yeniköy Camii'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazına ünlü isimler katıldı. Namazın ardından ünlü müzisyenin cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

        • 4

          "HEM ANNE HEM DE BABA OLDU"

          Cenazede taziyeleri kabul eden kızı Arzu Uzel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, annesi Yüksel Uzel için "Bir parçanızı kaybetmiş oluyorsunuz. Annemin kürküyle geldim. Çünkü annem hem anne hem de baba oldu bana. Eşi dostu, hayatındaki en büyük zenginlik" dedi.

        • 5

          "ÇOK BİLGE BİR KADINDI"

          Demet Akbağ da "Benim için çok özel, güzel, zarif, çok bilge ve farklı bir kadındı. Çok uzun zamandır hatta ilk genç kızlık yıllarımdan beri tanıdığımdı" ifadesini kullandı. Uzel ile mesleğe başlangıcından çok önce tanıştığını kaydeden Akbağ, "Kendisiyle tesadüfi bir dostluğumuz var. Benim için çok özel biriydi. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

          Safiye Soyman da yakın arkadaşı Yüksel Uzel için şunları kaydetti: Çok değerli bir sanatçımızdı. Çok iyi bir büyüğümüzdü. Gerçekten çok kültürlü, bambaşka biriydi. Ağzından bal akardı, altın nağmeler dökülürdü. Çok başkaydı Yüksel'imiz. Johannesburg'da olduğu için, geriden geriye takip edemiyoruz ama Türkiye'ye geldiği zaman mutlaka görüşürdük. Çok üzüldüm onun hastalığına. Allah rahmet eylesin.

          Arzu Uzel, ayrıca bugün için yaptığı açıklamada "Mevlüdü ve taziyeleri 18.00 - 20.00 saatleri arasında Tarabya Hakimevi'nde yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

        • 6

          NEDEN JOHANNESBURG'DA YAŞIYORDU?

          Yüksel Uzel, neden Johannesburg'te yaşadığını şöyle anlatmıştı; "Son ameliyattan sonra da profesyonel çalışmaya veda ettim. 1995’te bir CD çıkardım. Güney Afrika’ya ilk olarak 1997’de geldim. 1999’da da bir kez daha. 2000 yılının mart ayında ise buradan ev aldım. 1 yıl sonra da yerleştim. Geldiğimde zaten burada erkek arkadaşım vardı. Sonra evlendik. Ancak onunla evlenmeden önce burayı, doğayı sevdim. 2003’te ayrıldık, 2008’de de boşandık. Kısmet bu kadarmış. Bir yerde onun da misyonu beni burayla tanıştırmakmış. Ülkeyi, havasını sevdiğim için burada kaldım. Kafa dinlemek için dört dörtlük bir yer. Avrupa buraları çok erken keşfetti. İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Portekiz gibi ülkelerin çok ciddi yatırımları var. Buranın 150 senelik mazisi var. Türkiye’nin 100 yıllık açığı var. Yerin altında platin, pırlanta, altın, kömür, krom ne ararsanız bol şekilde var. Toprağın üstü ise yemyeşil. Evet kazmışlar ama yerine ağaç dikmişler. Yeşillik yaşam dekorasyonu. Onun verdiği huzur yetiyor. Villalarda herkes ağaç dikmiş ve komşumun bahçesindeki çiçekler, ağaçlar da bana huzur veriyor."

        • 7

          Asıl adı Yüksel Katmer olan Yüksel Uzel, anne tarafı Çerkez, baba tarafından Gürcü olarak 19 Nisan 1950'de dünyaya geldi. Uzel, babasını erken yaşta kaybedince liseyi bırakarak 1975'te İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda korist olarak müzik kariyerine başladı.

          Yüksel Uzel, müzik kariyerinin yanı sıra bir sinema filminde rol aldı. 1988'de Tarık Tarcan ile 'Islak Sokak'ta başrol oynadı.

        • 8

          YÜKSEL UZEL'İN ALBÜMLERİ

          • Bir Seni, Bir Gülü Öptüm
          • Yıllar Yorgun Ben Yorgun
          • Al Aşkını Ver Gönlümü
          • Benden Artık Bu Kadar
          • Sensiz Bu Yaz

        • 9

          Yüksel Uzel, Türkiye'de BKM organizasyonuyla istisnai bir konser vermişti.

          Fotoğraflar: Depophotos, AA

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