Türkiye’de soğuklar bir süredir sadece Doğu Anadolu’da derinden hissediliyor, batı ise baharla karışık havalarda günler geçiriyordu. Bu sabahtan itibaren Marmara kışın soğuk günlerine girdi, bugünden itibaren 5 gün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalacak. İstanbul’da gün içinde hissedilen sıcaklık bu 5 gün boyunca, 0°C ile 5°C arasında değişecek.

Marmara’da, Ege’de ve Akdeniz’de yağışlar dün başlamış, hava Türkiye’nin iç ve doğu bölgelerinde de kapanmıştı. Halihazırdaki yağışlar, yurda Trakya üstünden giren soğuk hava ile kar şeklinde düşmeye başladı.

Çanakkale, Tekirdağ ve ilçeleri Marmara’nın en çok kar yağan yerleri, yağışlar İstanbul’da da yavaşça kara dönecek. Fakat İstanbul’da yerde tutunacak bir kar örtüsü beklemiyoruz, önümüzdeki hafta sonu ise İstanbul için kar yeniden ve daha kuvvetli geri gelebilir. Bu duruma sonraki güncelleme ile yeniden bakalım.

Salı akşamı ve Çarşamba İstanbul’da kuzeybatı ilçeler, şehrin nispeten iç ve yüksek kesimleri birkaç santimetrelik kar beyazıyla kaplanır. Yağan kar yerde pek tutunamasa da özellikle köprü ve viyadüklerde daha düşük sıcaklığa sahip yollarda kayganlık artacaktır. Çarşamba sabahı yola çıkacaklar için bu tehlikeli yol durumuna karşı çok dikkatli olalım.

Ankara’da hem gece saatlerinde hem de çarşamba sabah-öğlen aralığında bir miktar kar yağıp ince bir örtü yapabilir. Başkent'te yağışlı hava şehirden perşembe sabahı ayrılacak görünüyor. Çarşamba gün içinde Ankara’da tıpkı İstanbul’daki gibi zayıf olmak üzere kar yağışı görebiliriz.

İzmir’de bu akşam ve gece yağmur, çarşamba bulutlu bir sabah ve biraz yağmur, çarşamba öğlenden itibaren ise yavaşça açılan bir gökyüzü olacak. İzmir’de sıcaklıklar 6°C’ye kadar düşüyor. Rüzgar altında hissedilen sıcaklık 0°C gibi yılın en soğuk günlerini İzmir’e yaşatıyor.

Kıyılarda yağışlar karla karışık yağmur, yer yer kar ve büyük oranda sadece yağmur halinde olacak ama Batı Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimleri kuvvetli kar altında olacak.

DOĞU ANADOLU'DA 4 GÜN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Sivas, Erzincan, Elazığ, Muş, Tunceli, Bitlis ve Ağrı gibi merkezlerde perşembe akşamı olduğunda toplam kar birikimi yarım metreyi bulacaktır, bu merkezlerin yüksek kesimlerinde ise 1 metreye yakın kar birikimi ulaşımı durdurabilir. Köy ve dağ yollarında bu duruma karşı hazırlıklı olmakta yarar var. Cuma ve Cumartesi günleri de Doğu Anadolu genelinde kar yağışlı görünüyor, Anadolu’nun doğusunda gelecek 4 gün, son yılların en kuvvetli kar yağışlarını aldığımız bir dönem olacak.

DEPREM BÖLGESİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

12 Ocak Cuma günü deprem bölgesinde Malatya yükseklerinde kar, Kahramanmaraş-Adıyaman çevresinde karla karışık yağmur ve kar, Antakya-Hatay civarında ise yağmur bekleniyor. Yağışlı ve soğuk havalar deprem bölgesinden hafta sonu pazar günü ayrılacak görünüyor.

SOĞUK VE YAĞIŞ 5-6 GÜN SÜRECEK

Türkiye genelini etkileyecek bu soğuk ve yağışlı günler, 5 ya da 6 gün kadar sürecek. Şehirlerarası yollarda son günlerde sıkça büyük kazalar yaşanıyor; sürati yolun ve havanın durumuna göre ayarlamakta ve özellikle Doğu Anadolu’da mümkünse uzun yolculuklara çıkmamakta yarar var.

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