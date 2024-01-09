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        Haberler Gündem Hava Durumu Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul için kar yağışı uyarısı

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!

        Trakya üstünden yurda giren soğuk havayla yağışlar kar şeklinde düşmeye başladı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Çanakkale, Tekirdağ ve ilçeleri Marmara'nın en çok kar yağan yerleri, yağışlar İstanbul'da da yavaşça kara dönecek. Fakat İstanbul'da yerde tutunacak bir kar örtüsü beklemiyoruz, önümüzdeki hafta sonu ise İstanbul için kar yeniden ve daha kuvvetli geri gelebilir" dedi. İşte Öztel'den, 3 büyük kentimiz ve bölgelerimizde beklenen 5 günlük hava raporu...

        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 09.01.2024 - 14:13 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:20
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        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
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        Türkiye’de soğuklar bir süredir sadece Doğu Anadolu’da derinden hissediliyor, batı ise baharla karışık havalarda günler geçiriyordu. Bu sabahtan itibaren Marmara kışın soğuk günlerine girdi, bugünden itibaren 5 gün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalacak. İstanbul’da gün içinde hissedilen sıcaklık bu 5 gün boyunca, 0°C ile 5°C arasında değişecek.

        TRAKYA'DAN SOĞUK HAVAYLA KAR GELDİ

        Marmara’da, Ege’de ve Akdeniz’de yağışlar dün başlamış, hava Türkiye’nin iç ve doğu bölgelerinde de kapanmıştı. Halihazırdaki yağışlar, yurda Trakya üstünden giren soğuk hava ile kar şeklinde düşmeye başladı.

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        "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONU KAR KUVVETLİ GELEBİLİR"

        Çanakkale, Tekirdağ ve ilçeleri Marmara’nın en çok kar yağan yerleri, yağışlar İstanbul’da da yavaşça kara dönecek. Fakat İstanbul’da yerde tutunacak bir kar örtüsü beklemiyoruz, önümüzdeki hafta sonu ise İstanbul için kar yeniden ve daha kuvvetli geri gelebilir. Bu duruma sonraki güncelleme ile yeniden bakalım.

        ÇARŞAMBA SABAHI YOLLARA DİKKAT UYARISI

        Salı akşamı ve Çarşamba İstanbul’da kuzeybatı ilçeler, şehrin nispeten iç ve yüksek kesimleri birkaç santimetrelik kar beyazıyla kaplanır. Yağan kar yerde pek tutunamasa da özellikle köprü ve viyadüklerde daha düşük sıcaklığa sahip yollarda kayganlık artacaktır. Çarşamba sabahı yola çıkacaklar için bu tehlikeli yol durumuna karşı çok dikkatli olalım.

        BAŞKENT'TE YARIN KAR BEKLENİYOR

        Ankara’da hem gece saatlerinde hem de çarşamba sabah-öğlen aralığında bir miktar kar yağıp ince bir örtü yapabilir. Başkent'te yağışlı hava şehirden perşembe sabahı ayrılacak görünüyor. Çarşamba gün içinde Ankara’da tıpkı İstanbul’daki gibi zayıf olmak üzere kar yağışı görebiliriz.

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        İZMİR SOĞUK GÜNLER YAŞAYACAK

        İzmir’de bu akşam ve gece yağmur, çarşamba bulutlu bir sabah ve biraz yağmur, çarşamba öğlenden itibaren ise yavaşça açılan bir gökyüzü olacak. İzmir’de sıcaklıklar 6°C’ye kadar düşüyor. Rüzgar altında hissedilen sıcaklık 0°C gibi yılın en soğuk günlerini İzmir’e yaşatıyor.

        KARADENİZ VE İÇ KESİMLERDE KUVVETLİ KAR OLACAK

        Kıyılarda yağışlar karla karışık yağmur, yer yer kar ve büyük oranda sadece yağmur halinde olacak ama Batı Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimleri kuvvetli kar altında olacak.

        DOĞUDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ

        Afyonkarahisar-Eskişehir-Bolu-Kastamonu-Samsun arasında ise yollar beyazlayacaktır, çarşamba gecesinden sonra kar yağışları iyice doğuya doğru çekiliyor. Perşembe batıda hava açarken, kar yağışları doğu bölgelerde perşembe günü de sürecek.

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        DOĞU ANADOLU'DA 4 GÜN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

        Sivas, Erzincan, Elazığ, Muş, Tunceli, Bitlis ve Ağrı gibi merkezlerde perşembe akşamı olduğunda toplam kar birikimi yarım metreyi bulacaktır, bu merkezlerin yüksek kesimlerinde ise 1 metreye yakın kar birikimi ulaşımı durdurabilir. Köy ve dağ yollarında bu duruma karşı hazırlıklı olmakta yarar var. Cuma ve Cumartesi günleri de Doğu Anadolu genelinde kar yağışlı görünüyor, Anadolu’nun doğusunda gelecek 4 gün, son yılların en kuvvetli kar yağışlarını aldığımız bir dönem olacak.

        DEPREM BÖLGESİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

        12 Ocak Cuma günü deprem bölgesinde Malatya yükseklerinde kar, Kahramanmaraş-Adıyaman çevresinde karla karışık yağmur ve kar, Antakya-Hatay civarında ise yağmur bekleniyor. Yağışlı ve soğuk havalar deprem bölgesinden hafta sonu pazar günü ayrılacak görünüyor.

        SOĞUK VE YAĞIŞ 5-6 GÜN SÜRECEK

        Türkiye genelini etkileyecek bu soğuk ve yağışlı günler, 5 ya da 6 gün kadar sürecek. Şehirlerarası yollarda son günlerde sıkça büyük kazalar yaşanıyor; sürati yolun ve havanın durumuna göre ayarlamakta ve özellikle Doğu Anadolu’da mümkünse uzun yolculuklara çıkmamakta yarar var.

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