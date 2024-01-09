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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: İstanbul kar yağışı | Yılın ilk karı İstanbul'a düştü! - Haberler

        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!

        Meteoroloji ve AKOM'un, Marmara ve İstanbul'da kar uyarısı ve sıcaklıkların 8-10 derece düşmesinin ardından yılın ilk karı İstanbul'da Beylikdüzü ilçesine yağdı. Trakya'da Tekirdağ ve Edirne'de de kar yağışıyla kentler beyaza büründü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:54 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:05
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        • 1

          İstanbul'da, belirli bölgelerde kar yağışı etkili oluyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı dün (AKOM) kentin yüksek kesimleri ile kuzey kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı yapmıştı.

        • 2

          SICAKLIK 10 DERECE DÜŞTÜ

          DHA'da yer alan habere göre gece saatlerinde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği bilgisinin de yer aldığı açıklamanın ardından, Beylikdüzü güne kar yağışıyla uyandı. İlçede yılın ilk karı etkili olurken, park halinde bazı araçların üzerinin kar tutuğu görüldü.

        • 3

          YILIN İLK KARI YAĞMIŞ OLDU

          AA'da yer alan habere göre Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görülüyor. Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de sulu karın yağdığı gözlendi.

        • 4

          TEKİRDAĞ'DA BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI

          Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar etkili oldu, yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı başladı. Hızı saatte 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Fırtına nedeniyle Tekirdağ ve Marmaraereğlisi ilçesinde balıkçılar denize açılamadı.

        • 5

          KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRACAK

          Tekirdağ kent merkezi ile Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Bazı yerler beyaza bürünürken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

        • 6

          KEŞAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

          Edirne'nin Keşan ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 0 dereceye düştüğü Keşan'da kar, tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.

        • 7

          ÇOCUKLAR KARTOPU OYNADI

          Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıktı, çocuklar ise kar topu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

        • 8

          Keşan Belediyesi ekipleri, yağışın yoğun olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor.

        • 9
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