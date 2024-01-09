Portekizli gazeteciler Habertürk'e Fernando Santos'u anlattı: Felsefesi gol yememek

Açıkçası Türkiye Süper Ligi'ni çok fazla takip etmiyorum. Belki dil konusunda sıkıntı yaşayabilir. Bazen oyuncularla iletişim kurmanız gerekir. Ama Yunanistan'da öyle değildi. Yunanistan'da özellikle Atina'da ve milli takımda oldukça başarılıydı. Yunanistan'da başardıkları nedeniyle çok saygı gören birisiydi. Beşiktaş taraftarının bu sezon için beklentilerinin neler olduğunu bilmiyorum. Ama ona zaman verirseniz eminim yapacaktır. Takımdaki bazı oyuncuları geliştirebilir, takımı bir bütün olarak geliştirebilir ve işe de yarayabilir ama baskıyla çok iyi başa çıkabildiğini düşünmüyorum. Bazen kararlarının baskıdan etkilenmesine izin veriyor. Eğer Beşiktaş taraftarları sabırlı olur ve onun çalışmasına izin verirse, bence başarılı olabilir. Santos hakkındaki görüşüm bu. Bunun dışında kendisi harika bir adam, iyi bir kalbi olan ve dürüst bir insan. Çalışan tüm oyuncular onun çok iyi bir adam olduğunu düşünüyorlar.