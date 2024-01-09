Portekizli gazeteciler Habertürk'e Fernando Santos'u anlattı: Felsefesi gol yememek
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernandes Santos oldu. 69 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyı Portekizli gazetecilere sorduk. Record gazetesi haber direktörü Sergio Krithinas, "Fernando'ya göre; eğer gol yemezseniz maçı kazanma şansınız yarı yarıya olur, çünkü gol yemezseniz kaybetmeyeceğinizden emin olursunuz. Bu onun felsefesinin bir parçası" yorumunda bulundu. İşte Portekizli teknik direktör hakkında merak edilenler...
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Record gazetesi haber direktörü Sergio Krithinas: GOL YEMEMEK ONUN FELSEFESİ
Fernando Santos sonuçları her şeyin üstünde tutan bir teknik direktör. Portekiz'de sık sık fazla defansif olmakla ve maçlarda risk almamakla suçlanıyordu. Bu önemli bir eleştiriydi çünkü; Portekiz Milli Takımı'nda çok yetenekli oyunculara sahip olmasına rağmen çoğu zaman gol yememeye öncelik veriyordu ve gol yemekten endişe ediyordu. Hep defans odaklı bir teknik direktör olduğunu reddetti ve bununla alakalı rakamları/istatistikleri gösterdi. Aslında hücum istatistiklerinde iyi rakamları var. Ama sahip olduğu imaj bu. Normalde 4-4-2, bazen de orta sahada bir yıldızla oynamayı sever. Bazen sahanın merkezine çok sayıda oyuncu koymayı sever, bazen 4-3-3 ile oynardı ama sistemi daha çok 4-4-2 şeklindeydi. Her zaman takımın dengesine önem verirdi. Fernando'ya göre; eğer gol yemezseniz maçı kazanma şansınız yarı yarıya olur, çünkü gol yemezseniz kaybetmeyeceğinizden emin olursunuz. Bu onun felsefesinin bir parçası.
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Açıkçası Türkiye Süper Ligi'ni çok fazla takip etmiyorum. Belki dil konusunda sıkıntı yaşayabilir. Bazen oyuncularla iletişim kurmanız gerekir. Ama Yunanistan'da öyle değildi. Yunanistan'da özellikle Atina'da ve milli takımda oldukça başarılıydı. Yunanistan'da başardıkları nedeniyle çok saygı gören birisiydi. Beşiktaş taraftarının bu sezon için beklentilerinin neler olduğunu bilmiyorum. Ama ona zaman verirseniz eminim yapacaktır. Takımdaki bazı oyuncuları geliştirebilir, takımı bir bütün olarak geliştirebilir ve işe de yarayabilir ama baskıyla çok iyi başa çıkabildiğini düşünmüyorum. Bazen kararlarının baskıdan etkilenmesine izin veriyor. Eğer Beşiktaş taraftarları sabırlı olur ve onun çalışmasına izin verirse, bence başarılı olabilir. Santos hakkındaki görüşüm bu. Bunun dışında kendisi harika bir adam, iyi bir kalbi olan ve dürüst bir insan. Çalışan tüm oyuncular onun çok iyi bir adam olduğunu düşünüyorlar.
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Joao Pedro Oca (CNN Portugal): PORTEKİZ HALKI YAPTIKLARINI ASLA UNUTMAYACAK
Fernando çok tecrübeli bir antrenör, Portekiz'in en iyi 3 takımını yöneten tek kişi oydu: Porto, Benfica, Sporting.
Portekiz'de kendisine çok saygı duyuluyor, özellikle de Euro 2016'da yaptıklarından dolayı. Bu, spor tarihimizin en güzel anıydı. Çok inançlı ve çok sadık bir teknik direktör. Oyuncularla çok özel bir ilişkisi var. Bernardo Silva, Cancelo, Bruno Fernandes, Ruben Dias, Cancelo'yu milli takıma kazandıran teknik direktör Fernando Santos'tu.
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Taktiksel olarak normalde 4-4-2 veya 4-3-3 oynatıyor. Ne olursa olsun kazanmaya takıntılıdır. 2016'nın milli takımı muhteşem ya da çekici bir futbol oynamadı ama Euro 2016'yı kazandı. Portekiz'de son yıllarda özellikle en iyi takımlara karşı oynadığı oyun nedeniyle eleştirildi. Çok savunmacı bir strateji uygulamakla suçlandı. Ayrıca Felix, Vitinha veya Rafael Leao gibi Portekizli yeteneklerin en iyilerini kadroya almamakla da suçlandı.
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Hala çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum, dünyanın en iyi oyuncularıyla çalıştı, hem kulüplerde hem de milli takımlarda başarılı bir teknik direktördü. Bu elbette kariyerinin en iyi anı değil ama onun hala kanıtlaması gereken bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Portekiz halkı onun 2016'da yaptıklarını asla unutmayacak, dolayısıyla o her zaman Portekiz'deki tüm zamanların en iyi antrenörlerinden biri olarak anılacak. Basına yön veren özel bir kişiliği var. Toplum içinde nadiren gülümsüyor ama adil bir insan, çok basit. Kendisi hem eski bir mühendis hem de başarılı bir iş adamı.
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Rodrigo Querido (Noticias ao Minuto): JORGE JESUS'TAN ÇOK FARKLI
Fernando Santos'un önünde kötü gidişatı tersine çevirmek için çok zor bir görev var. Buna ek olarak, beş oyuncunun A takım kadrosundan çıkarılmasına neden olan son disiplinsizlik vakası da takımda olumlu bir ruhun korunmasına kesinlikle yardımcı olmadı.
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Beşiktaş'ın aldığı son sonuçlar ve bu sezonki üçüncü teknik direktörü olması da Fernando Santos'un üzerinde baskı yaratacak. Tüm bunlara ek olarak, Beşiktaş'ın çok tutkulu bir taraftara sahip olması, on yılı aşkın süredir bir takım çalıştırmayan Portekizli hoca için bu mücadeleyi çok zor bir hale getirecek. Yine de vatandaşı Gedson Fernandes'in varlığı çabuk adapte olmasına yardımcı olabilir. Beşiktaş taraftarlarına ve gazetecilere bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Fernando Santos başa çıkılması kolay bir insan değil ve basın toplantılarında kendine has bir tarzı var. Türk halkı için kazanılması zor bir insan olabilir. Fenerbahçe'de görev yapan Jorge Jesus'tan çok farklı. Fernando Santos'un aksine Jesus maçlara çok daha tutkuyla bağlı ve organizatör. Beşiktaş'ın yeni teknik direktöründen bunu beklemeyin.
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Mario Cagica (Bola na RedePT): DEFANSİF SAĞLAMLIĞA ODAKLI
Fernando Santos, Portekiz futbolunda uzun bir geçmişe sahip ve Portekiz tarihinin en büyük anıyla bağlantılı bir teknik direktör: Portekiz'i Euro 2016'yı kazanmaya götüren teknik direktör.
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Portekiz'in üç büyük takımını (Benfica, Sporting ve FC Porto) çalıştırdı ancak Porto'da daha başarılı oldu. Güçlü bir takıma liderlik edebilecek kapasitede bir teknik direktör ancak en iyi dönemini geride bırakmış gibi görünüyor. Portekiz'deki son birkaç yıl biraz durgun ve yetenekleri geliştirme becerisinden yoksun görünüyordu. Sonuçlarla çok fazla ilgileniyor ve Portekiz futbolunun kalitesini geliştirmek için yeterli beceriye sahip değil. Her zaman daha pragmatik bir teknik direktör oldu ve gösteriden çok sonuca baktı. Oyunu okumakta bazı zorluklar yaşasa da her zaman defansif sağlamlığa odaklandı.
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Türkiye'deki başarı göreceli olacak. Beşiktaş şu anda kolay bir kulüp değil ve belki de takımı bir arada tutma ve onlara biraz güven verme yeteneğine sahip. Eğer takım tarafından kabul görürse oyuncuların motivasyonunu artırabilecek bir koç. Bazı taktiksel eksiklikleri var ama biraz zamanı olursa ilginç bir çözüm olabilir. Yine de Portekiz'deki son birkaç yıl ve Polonya'daki çalışmalar beklendiği gibi gitmedi. Her halükarda, zaman zaman ilginç işler yaptı ve Yunanistan'da ya da Portekiz'in ilk yıllarında olduğu gibi daha az imkana sahip kadrolarla bile iyi bir çalışma grubu oluşturabilir.
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Pedro Barata (Expresso): TÜRKİYE'DE ZORLANACAK
Fernando Santos, takımlarını çoğunlukla reaktif bir şekilde kuran, organize kalmayı ve fazla dağılmamayı tercih eden bir antrenör. Portekiz teknik direktörü olarak defansif ve yeni jenerasyonun hücum potansiyelini kullanmayan bir imaj kazandı. Elbette Euro 2016'yı kazanarak ülke futbolunun tarih kitaplarında yer aldı ancak milli takımdaki son birkaç yılı, takımı yenileme konusunda çok az becerisi olduğu için çok eleştirildi.
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Sabit ya da tercih ettiği bir sistemi yok. Portekiz milli takımında hem 4-4-2 hem de 4-3-3'le oynadı. Bu iki dizilişin etrafında dolaştığını söyleyebilirim. Türkiye'de zorlanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın durumu iyi değil, 13 yıldır kulüp çalıştırmıyor, krizde olan ve büyük baskı altında olan bir kulübe gelip başarılı olmak kolay değil. Neredeyse 70 yaşında ve 13 yıldır bir kulüp çalıştırmamış olmasına rağmen hala Beşiktaş gibi bir projeyi üstlenmek istemesi kayda değer ancak bu bağlamda başarılı olmasının zor olduğunu düşünüyorum.
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David Novo (Record): PORTEKİZLİLER UMUTLU
Fernando Santos çok deneyimli bir antrenör ve farklı gerçeklere uyum sağlayabiliyor. Polonya'da geçirdiği dönemden kalan imajı olumsuz ancak özgeçmişinde pek çok olumlu nokta var. Uzun yıllar seçici olarak görev yaptıktan sonra bir kulübün işine adapte olmak sorun olmamalı ancak bazı istikrarsızlıklar yaşayan bir kulüpte sabırlı olmak gerekir. Türk futboluna adapte olmakta sorun yaşayacağını sanmıyorum. Birkaç yıl boyunca 4-3-3 oynadı ama Portekiz takımında 4-4-2 de kullandı. Portekizliler Fernando Santos'un bu kez Türkiye'de başarılı olmasını umuyor.
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Luís Cristóvão (Spor yorumcusu): BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU
Fernando Santos eski tarz bir teknik direktör. Uzun zaman önce milli takımlar için bıraktığı kulüp futboluna geri dönmesi benim için şaşırtıcı. Genelde defansif bir antrenör, genellikle dört kişilik bir hat ve iki defansif orta saha ile oynuyor. Oyuncularına sahada oyunu nasıl yöneteceklerine karar vermeleri için çok fazla alan bırakıyor. Portekiz ile geçirdiği kötü yılların ve Polonya ile oynadığı çok kötü altı maçın ardından takım üzerinde ne kadar etkili olacağını tahmin etmek zor. Takımda çok fazla değişiklik yapabileceğini düşünmüyorum, ne taktiksel olarak ne de takımın oyun tarzında. Beşiktaş'ın onunla sözleşme imzalaması sürpriz oldu ve şu ana kadar pek bir şey yapmasını beklemiyorum.
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