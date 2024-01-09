Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        47
        Galatasaray
        GS
        47
        Trabzonspor
        TS
        33
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        29
        Beşiktaş
        BJK
        29
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        28
        Kasımpaşa
        KSM
        26
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        25
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        21
        MKE Ankaragücü
        MKE
        20
        Rams Başakşehir
        İBFK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        15
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Leonardo Bonucci Fenerbahçe için geliyor! Transferde son dakika... - Fenerbahçe Haberleri

        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!

        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de... Union Berlin ile olan sözleşmesini fesheden İtalyan stoperin kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 09.01.2024 - 21:45 Güncelleme: 09.01.2024 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir süredir savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Leonardo Bonucci transferinde mutlu sona ulaştı.

        Son olarak Union Berlin'de oynayan İtalyan stoper, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

        Tecrübeli savunmacının kısa süre içerisinde Alman ekibiyle olan sözleşmesini feshederek Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

        Bonucci sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Santos'a hoş geldin partisi!
        Santos'a hoş geldin partisi!
        İş insanı Yasin Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'da bulundu
        İş insanı Yasin Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'da bulundu
        New York'ta sinagogun altından tüneller çıktı
        New York'ta sinagogun altından tüneller çıktı
        11 kez bıçaklayarak öldürdüler: Pişman değiliz
        11 kez bıçaklayarak öldürdüler: Pişman değiliz
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Habertürk Anasayfa