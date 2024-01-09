Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de... Union Berlin ile olan sözleşmesini fesheden İtalyan stoperin kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Bir süredir savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Leonardo Bonucci transferinde mutlu sona ulaştı.
Son olarak Union Berlin'de oynayan İtalyan stoper, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Tecrübeli savunmacının kısa süre içerisinde Alman ekibiyle olan sözleşmesini feshederek Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Bonucci sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.