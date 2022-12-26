Otokar'ın yüzde 100 bağlı ortaklığı Otokar Europe İtalya'dan 34.2 milyon Euro'luk iki spariş aldı. Firmadan KAP'a yollanan bildirimde 148 otobüsü kapsayan siparişler 2023 yılı ikinci yarısında teslim edilmeye başlanacak. 2024 yılının ilk yarısında ise teslimatlar tamamlanacak.

Otokar'dan KAP'a yollanan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Otokar Europe S.A.S., 2021 ve 2022 yıllarında Consip S.P.A (İtalya Merkezi Satınalma Ofisi) ile imzalanan çerçeve sözleşmeler kapsamında, aşağıda belirtilen siparişleri almıştır;

• Autolinee Toscane SPA firmasından yaklaşık 12,6 milyon EUR bedelli 28 adet 9.2 metre Vectio UH Dizel ile 30 adet 10.8 metre Kent LF CNG

• Regione Puglia Dipartimento Mobilita (Puglia Bölgesi Ulaştırma Dairesi) ile yaklaşık 21,6 milyon EUR bedelli 90 adet 10.8 metre Kent LF CNG.

Söz konusu siparişler kapsamındaki teslimatların 2023 yılı ikinci yarısında başlayarak partiler halinde 2024 yılı ilk yarısı içinde tamamlanması planlanmaktadır."