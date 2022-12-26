Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Otomobil

Otokar İtalya'dan 34.2 milyon Euro'luk sipariş aldı

Otokar, İtalya'dan toplam 34.2 milyon Euro'luk iki yeni sipariş aldığını açıkladı

Giriş: 26.12.2022 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL
Otokar İtalya'dan 34.2 milyon Euro'luk sipariş aldı
HABERTURK.COM
Otokar'ın yüzde 100 bağlı ortaklığı Otokar Europe İtalya'dan 34.2 milyon Euro'luk iki spariş aldı. Firmadan KAP'a yollanan bildirimde 148 otobüsü kapsayan siparişler 2023 yılı ikinci yarısında teslim edilmeye başlanacak. 2024 yılının ilk yarısında ise teslimatlar tamamlanacak.
Otokar'dan KAP'a yollanan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Otokar Europe S.A.S., 2021 ve 2022 yıllarında Consip S.P.A (İtalya Merkezi Satınalma Ofisi) ile imzalanan çerçeve sözleşmeler kapsamında, aşağıda belirtilen siparişleri almıştır;
• Autolinee Toscane SPA firmasından yaklaşık 12,6 milyon EUR bedelli 28 adet 9.2 metre Vectio UH Dizel ile 30 adet 10.8 metre Kent LF CNG
• Regione Puglia Dipartimento Mobilita (Puglia Bölgesi Ulaştırma Dairesi) ile yaklaşık 21,6 milyon EUR bedelli 90 adet 10.8 metre Kent LF CNG.
Söz konusu siparişler kapsamındaki teslimatların 2023 yılı ikinci yarısında başlayarak partiler halinde 2024 yılı ilk yarısı içinde tamamlanması planlanmaktadır."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Başarılı çocuk yetiştirmenin sırları
Başarılı çocuk yetiştirmenin sırları
Acı biberin bağımlılık yapmasının sebebi ne?
Acı biberin bağımlılık yapmasının sebebi ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti
Şırnak'ta 470 personelle operasyon
Şırnak'ta 470 personelle operasyon

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.