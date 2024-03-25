Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar

Tarafların hem sanık hem de müşteki olduğu duruşmaya tutuklu İsmet Turan, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz yargılanan Ramazan ve eşi Hamdiye Polat ile avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu. Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.