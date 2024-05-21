Otobüs ve kamyonet çarpıştı! 1 kişi öldü
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 16 kişi de yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Okan Ö. idaresindeki Ege Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında, Beytullah B'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan, yolcu otobüsünün ikinci şoförü Şükrü Akdaş (45) Sandıklı Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan bazılarının tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.