DHA

Kentte yolcu taşıyan bir halk otobüsünün şoförü seyir halindeyken çalan müzik eşliğinde cep telefonu ile video çekti. Otobüsün ön koltuklarında oturanlar tarafından fark edilen anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA'nın haberine göre, görüntülerde kural ihlali yapan şoförün uzun süre tek eliyle direksiyonu tuttuğu, diğer eliyle ise telefonunda video çektiği görülüyor.