Yapılan son çalışmalara göre Hollanda'da 358 arı türü yaşıyor. Ancak ne yazık ki, bu türlerden yarısından fazlası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya... Bu sorunun önüne geçmek isteyen Hollandalı yetkililer de sıra dışı bir çözüm bularak otobüs duraklarını arı duraklarına dönüştürdü.

Hollanda'nın Utrecht kentinde otobüs durakları, arıların polen toplayabileceği bahçelere çevrildi. Utrecht kentinde şu anda yeşilliklerle kaplı çatılara sahip 316 otobüs durağı bulunuyor.

Duraklar yalnızca şık görünmek ya da biyolojik çeşitliliği desteklemekle kalmıyor, ayrıca tozları tutarak daha temiz bir hava sağlarken yağmur sularını da depoluyor. Çatıların bakımını elektrikli araçlarla dolaşan işçiler gerçekleştiriyor. Ayrıca duraklarının tümü enerji tasarruflu LED lambalarla aydınlatılıyor.

Yetkililer önümüzdeki birkaç yıl içinde otobüs duraklarına güneş panelleri de yerleştirmeyi planlıyorlar.

Arı durakları Utrecht kentinin tek çevre dostu girişimi değil. Geçtiğimiz şubat ayında mevcut otobüslerin elektrikli otobüslerle değiştirileceği açıklandı. Yetkililer 2028 yılından önce tüm toplu taşıma sistemi filosunun "sıfır karbon emisyonu" ile hizmette olacağını duyurdu.