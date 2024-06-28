Otobüs duraklarına astılar: Adana'yı karıştıran 'sapıktır' ilanı

İlanı görüp şaşıran Münirek Gök isimli vatandaş, "İğrenç bir durum. Böyle şeyleri maalesef çok görüyoruz. Bu durumun araştırılması gerekmektedir. Burada canı yanan bir insan olabilir. O rehavetle ne yaptıklarını insanlar bilemiyor. Adli makamlara bırakmak daha iyi olur. Eğer böyle bir durum varsa gerçekten çok acı. Çocuklar bizim canımız, ciğerimiz, geleceğimiz. İnşallah böyle bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.