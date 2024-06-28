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        Haberler Gündem Güncel Otobüs duraklarına astılar: Adana'yı karıştıran 'sapıktır' ilanı | Son dakika haberleri

        Otobüs duraklarına astılar: Adana'yı karıştıran 'sapıktır' ilanı

        Adana'da otobüs duraklarına asılan ilanlar görenleri hem şaşırttı hem öfkelendirdi. Duraklara asılan ve üzerinde bir erkeğe ait fotoğraf bulunan ilanda "3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polise haber versin. Sapıktır" ifadeleri yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:01 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:17
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          Adana'nın Seyhan ilçesinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.

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          Reşatbey Mahallesi Girne Bulvarı'nda çok sayıda aydınlatma ve trafik direkleri ile otobüs duraklarına üzerinde bir erkeğe ait fotoğrafın bulunduğu "3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polise haber versin. Herkesin haberi olsun, sapıktır" yazılı ilan asıldı.

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          Kim veya kimler tarafından asıldığı henüz belirlenemeyen ilanı görenler hayrete düşerken kimisi fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

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          İlanı görüp şaşıran Münirek Gök isimli vatandaş, "İğrenç bir durum.  Böyle şeyleri maalesef çok görüyoruz. Bu durumun araştırılması gerekmektedir. Burada canı yanan bir insan olabilir. O rehavetle ne yaptıklarını insanlar bilemiyor. Adli makamlara bırakmak daha iyi olur. Eğer böyle bir durum varsa gerçekten çok acı. Çocuklar bizim canımız, ciğerimiz, geleceğimiz. İnşallah böyle bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

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