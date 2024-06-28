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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji'den sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı - 28 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Burdur ve Isparta çevreleri yağmurlu olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de poyraz fırtına şeklide olacak. Güney bölgelerde yüksek sıcaklıklar etkili olmayı sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 07:08 Güncelleme: 28.06.2024 - 07:08
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        Sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir ile zamanla Ankara'nın batı ve kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Rüzgârlı 29°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Güneşli 26°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 28°

        Hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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