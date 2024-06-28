2020’den bu yana ilk kez: ABD Başkanı Joe Biden ve rakibi Donald Trump'ın yüzleşmesi sona erdi! | Dış Haberler

2020’den bu yana ilk kez: ABD Başkanı Joe Biden ve rakibi Donald Trump'ın yüzleşmesi sona erdi! | Dış Haberler

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ABD 5 Kasım 2024’te gerçekleşecek başkanlık yarışına hazırlanıyor. En son 2020 Başkanlık Seçimi için 22 Ekim 2020’de karşı karşıya gelen Joe Biden ve Donald Trump, 2024 Başkanlık Seçimi için ilk kez kozlarını paylaştı.

İki adayın da sorulara yanıt verme de eşit hakkı olsa da düello sonunda Biden'ın 35 dakika, Trump ise 41 dakika konuştuğu bilgisi verildi.

DÜELLODA İLK SÖZLER REKLAM CNN’nin Atlanta merkezindeki stüdyosunda gerçekleşen tarihi Biden-Trump yüzleşmesi sona erdi. ABD Başkanı Joe Biden ve rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar... Düello ABD'de yükselen enflasyon ve artan fiyatlar hakkındaki soruyla başladı. İlk olarak Biden'a yöneltilen soruya Biden şöyle yanıt verdi: "Başkan olduğumda Sayın Trump'ın bana bıraktığı ekonomi felaket durumundaydı. İşsizlik oranı yüzde 15'e yükselmişti, 40 binden fazla iş yarattık." Trump ise "Biz ülkemiz tarihindeki en iyi ekonomiye sahiptik, herkes bizden etkilenmişti. Birçok insan bizi takdir etti." açıklamasında bulundu. Trump: Vergi affıyla ABD ekonomisini güçlü tuttuk. Ben ona devrettiğimde hiç enflasyon yoktu, onun döneminde yükseldi. Afganistan konusuna gelince ben oradan onurlu bir şekilde çıkacaktım. Biden'ın idaresindeyken çok fazla insan öldü. ABD'ye saygı duyulmuyor, Biden iktidarında ABD 3. Dünya ülkesi oldu, ülkeye çok büyük zarar verdi. Kürtaj konusu REKLAM Trump: Yüksek Mahkeme bunu reddetti ve buna katılıyorum. Row v wade kararı alındı ve herkes aynı şeyi istiyordu. Ben de 3 adet hakimi Yüksek Mahkemeye yerleştirdim. Eyaletler kendi karar veriyor, istisnalara inanıyorum ben. Bunlar radikaller bir çocuğun hayatını 8. 9. ayda almak istiyor, biz bu kararı eyaletlere geri verdik. Biden: Sizin yaptığınız çok korkunç bir şeydi. Buna karşı oldukları fikri çok komik, bu adam eyaletlerin kendi kararını aldıklarını savunuyor. Ancak eyaletlerle 6 hafta sınırı var, birçok kadın 6 haftada hamile olduğunu bile bilmiyor. Ben Row v wade'i destekliyorum, bu kadın ve eyalet ve kadın-doktor arasında. Kadınlar hakkında en son karar alacak kişiler siyasetçiler. Trump: Birçok genç kadın cinayete uğradı. Bu, onun sınırımızı açması ve katilleri ülkemize alması sebebiyle oldu. 9. ayda bebeği aldırmak istiyorlar, biz buna karşıyız. Biden: Row v wade bunu desteklemiyor, bu bir yalan. Ancak kadının hayatı tehlikedeyse bu karar alıyor. 51 yıl boyunca bu kanun doğruydu, hukukçular bunu savunuyordu. Bu adam sonra bu kararı geri çekti.

REKLAM Göçmen konusu Biden: Sınırdaki polis sayısına baktığımızda şu an kimse sınırı geçemez. O başkanken bebekleri aileleri ayırmak istiyordu, ben onu yapmadım. Ben kanunu değiştirdim, artık sınırdan geçenlerin yüzde 40'ı yasal bir şekilde giriyor. Sınır güvenlik polisiyle bunu daha da güvenli hale getireceğim. Trump: Biz ülkemizin en güvenli sınırlarına sahiptik, sadece bunu koruması gerekirdi. O ise sınırlarımızı teröristlere, katillere, ruh hastalarına açtı. Biz benim başkanlığımın sonunda tarihimizin en güvenli sınırına sahiptik, şimdi en kötü sınırına sahibiz. Biden: Sınırdan geçen tek terörist, onun iktidarı sırasında oldu. El Kaide üyesi 3 askeri öldürdü. Trump: Her eyalet bir sınır oldu, çok delice politikalar uyguladı. Benzeri görülmemiş suçlar işleniyor. Biz artık medeni olmayan bir ülkeyiz bunun sebebi de o. Gazilerimiz sokaklarda yaşıyor, onlar ise lüks otellerde. REKLAM Biden: Gaziler için en çok şey yapan başkan benim, bu yalan.

Rusya-Ukrayna Savaşı Trump: Putin tarafından saygı duyulan bir lider olsaydı Rusya asla Ukrayna'yı işgal etmezdi. Afganistan o kadar utanç vericiydi ki, Putin bunu izledi ve dedi ki en iyisi biz işgal edelim. Ben onunla konuştum bu onun rüyası. Aynı şekilde İsrail de işgal etmezdi. İran benden korkuyordu, benim idarem sırasında o bölgede çatışma yoktu. Biden: Daha fazla yalan duymamıştım hayatımda. İranlılar bizim askerlerimizde beyin hasarı oluşturdu onu iktidarı sırasında. 100 binden fazla ABD'liyi Afganistan'dan çıkardık. Bu adam Putin'in istediğini yaptı, Putin'e cesaret verdi. 25 günde alacağız demişti Putin, Kiev'i ele geçirmek istiyordu ancak bunu yapamadı. Binlerce asker kaybetti. Trump: Putin'in şartları kabul edilebilir değil, bu başlamaması gereken bir savaştı. Eğer iyi bir liderimiz olsaydı başlamazdı. Zelenskiy bu ülkeye geldiğinde 6 milyar dolar ile dönüyor. Putin-Zelenskiy arasındaki savaşı seçilmeden önce çözeceğim. Biden: Putin bir savaş suçlusu, binlerce insanı öldürdü. Putin Ukrayna'yı alırsa durmayacak, Sovyet İmparatorluğu'nu getirmek istiyor. Ukrayna'ya para vermiyoruz, silah veriyoruz.

İsrail-Hamas çatışmaları Biden: Netanyahu ve BM benim sunduğum planı onayladı. İsrail'in reddettiği tek şey 2 bin poundluk bombaları kullanması, bunları vermiyoruz artık İsrail'e. Hamas'ı durduracağız, biz Hamas'ı oldukça zayıflattık. Trump: Ukrayna'ya geri dönersek Avrupalı ülkeler bizden çok az para harcadı, biz neden yüz binlerce milyar dolar fazla harcadık? Onların daha fazla para vermesi gerekirdi, onlar daha fazla etki alıyor bizim aramızda okyanus var. Göreve gelirsem İsrail'de büyük değişim olacak. Biden: Ben bu kadar aptallık duymadım, bu adam NATO'dan ayrılmak istiyor. Avrupa'da büyük bir savaş çıkarsa ne olacak? Ne konuda konuştuğu hakkında hiçbir fikri yok. Avrupa içindeki hiçbir savaş Avrupa içinde kısıtlı kalmadı. 6 Ocak 2021 Kongre baskını REKLAM Trump: 6 Ocak'ta çok iyi bir sınıra sahiptik, kimse ülkemize girmiyordu, enerji konusunda bağımsızdık. 6 Ocak'ta dünya tarafından saygı duyuluyorduk. Bu adamla ABD'nin saygınlığı konusunda gelinen nokta korkunç. Bize saygı duyuyorlardı artık gülüyorlar. (Kongre'de toplananlara ilişkin) Barışçıl ve vatansever bir şekilde toplanın dedim. 6 Ocak ile ilgili tüm sorumluluğu alıyorum dedim. Biden: Bu insanları Kongre'yi işgal etmesi için cesaretlendirdi. Ben Oval Ofis'te saatlerce oturdum. Onlara af çıkaracağını söyledi, onlar yargılandı ve ceza aldı. Trump yeniden ülkeyi kan götürsün istiyor. Trump: Bazıları o kadar masum insanlardı ki birçok insanın hayatını mahvettin.

Trump'a yönelik soru: Suçlu bulunduktan sonra benim de artık her siyasi rakibimin peşinden gitme hakkım var dediniz. Buna açıklık getirir misiniz? Trump: Benim cevabım başarılı olmak dedim. Onun çocuğu da çok suçlu, ancak zaman aşımından dolayı hüküm giyemedi. Joe Biden da görevinden sonra hüküm giyebilir. Ben hiçbir şeyi yanlış yapmadım sistem hileliydi. Biden: Sen bir ahlaksızsın. Bir kadını taciz etmenden dolayı suçlama var ne hakkında konuşuyorsun sen? Bir yetişkin filmi oyuncusuyla cinsel ilişkiye girdin. Trump: Ben bir yetişkin filmi oyuncusuyla cinsel ilişkiye girmedim, bu davaya itiraz edeceğim ve kazanacağım. Korkunç bir Demokrat hakim vardı. Davalar sürecinde benim oylarım ve bağışlarım arttı. REKLAM İklim krizi Trump: Suyu temizledim, havayı temizledim. 4 sene içinde en iyi iklimsel çevresel sayılara sahiptik. Biden: Bu söylediklerini nereden duyduğunu merak ediyorum. Ben en geniş iklim değişikliği mevzuatını imzaladım. En temiz su ne demek? O iklim için hiçbir şey yapmadı, Paris Antlaşması'ndan çıktı, ben de anında geri döndüm. Trump: Milyarca dolar masrafı vardı, Çin ve Hindistan bizi kazıklıyordu, anlaşmadan bu yüzden çıktım. Bizden fazla kimse o kadar masraf yapmıyordu. "ANKETLER TRUMP EN KÖTÜ BAŞKAN DİYOR" Sadece söz alan konuşmacının mikrofonunun açık olmasına rağmen düelloda bazı anlar adaylar birbirinin sözünü kesti. Bu anlardan birinde sorudan kopan iki aday arasında şöyle bir diyalog yaşandı; Ülkenin en kötü başkanının Trump olduğunu dile getiren Biden, "Ülkenin en kötü başkanı. Kimse bizim zayıf olduğumuzu düşünmüyor. Anketler Trump ABD tarihinde en kötü başkan diyor." dedi. "EN KÖTÜ BAŞKANIN KİM OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR" Trump ise, "Joe ülke yok ediliyor biz münazara ile vakit kaybediyoruz. 4 yıl daha görev yaparsam en iyi başkan olacağım göreceksiniz. Ülkemizin en kötü başkanın kim olduğunu herkes biliyor." dedi ve Biden'ın Çin ile ilişkisini eleştirerek "Bu adam Çin'den para alıyor galiba, Mançuryalı bir adam bu Çin'den korkuyor." ifadelerini kullandı. REKLAM Adayların yaşı Biden: Öncelikle ben kariyerimin yarısında siyasetin en genç insanıydım. ABD'de Senatoya seçilen en genç ikinci kişiydim. Onun bıraktığı yıkımı düzeltmek için milyarlarca dolarlık yatırım yapılmasını sağlıyorum. Bizim bu başarısız olan ülke olmamıza yönelik konuşmayı anlamıyorum. Böyle konuşma görmedim. Biz dünyanın en güçlü ülkesiyiz, herkes bize güveniyor. Trump: Ben iki teste girdim ikisi de mental sağlığımla ilgili, ki o girmedi bu testlere bir tanesine girsin sadece. Biden, mental teste girse 5 soruyu bile yanıtlayamaz. Ben çok iyi durumdayım, iki golf şampiyonluğum var. Ben onu golf maçına çağırdım, birkaç metre bile vuramaz topa. Biden: Trump ile sürüş testine girmek isterim. Trump'a yönelik soru: Seçim sonuçlarını kabul edecek misiniz? Trump: Eğer adil ve özgür bir seçimse evet. Ancak seçimdeki hileler korkunçtu. Tekrar aday olmayacaktım ama onun çıkardığı kötü işi görünce tekrar aday olmam gerekti. REKLAM Biden: Senin oylarını göreceğiz seçimden sonra, sürekli itiraz ediyorsun. ABD'deki hiçbir mahkeme senin iddialarının doğru olduğunu söylemedi. Oylarının çalındığının falan hiçbirinin kanıtı yok. SON SÖZLER Karşılaşmanın kapanış konuşmasında Biden, "Biz çok önemli ilerlemeler kaydettik. Adil bir vergi sistemine ihtiyacımız var, bu adam sizin verginizi artırdı çünkü cari açık vardı." dedi. Beyaz Saray'da ikinci bir dönem daha geçirirse çocuk bakımı programlarını teşvik edeceğini söyleyen Biden, enflasyonu düşürme sözü vedi Trump'ın kendisini bir "fiyaskoyla" karşı karşıya bıraktığını altını çizdi. Biden, "Enflasyonu düşürmek ve insanları rahat ettirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi. Trump ise, "Birçok siyasetçi gibi bu adam şunu yapmak istiyoruz diye konuşuyor. Milyonlarca insanı ülkemize alarak buna yol açtı. Ordumuz ona saygı duymuyor, Afganistan'da utanç durumu yaşadık. 3 buçuk yıl hiçbir şey yapmadı, tüm ülke senin yüzünden patlıyor. Ülkede sana saygı duyulmuyor, dünyada da öyle." diye konuştu.