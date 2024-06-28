Katarakt hastalığından bağışıklık sistemini korumaya kadar: Kayısının vücuda sağladığı faydalar!
Yaz mevsimi, birbirinden lezzetli ve sağlıklı meyvelerle sofralarımızı renklendirir. Bu mevsimin favori meyvelerinden biri olan kayısının sağlığa birçok faydası vardır. Peki, yaz aylarında bolca tüketilen bu altın rengi meyvenin faydaları nelerdir? İşte, kayısının vücuda sağladığı 5 fayda!
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Kayısı, hem lezzeti hem de sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle iyi bir yaz meyvesi alternatifidir. Bu altın rengi meyve, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir ve vücudumuza pek çok fayda sağlar. Haberimizde sindirimden cilt sağlığına, bağışıklık sisteminin güçlenmesinden göz sağlığına kadar geniş bir yelpazede yarar sağlayan kayısının yararlarını derledik. İşte, detaylar...
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1. SAĞLIKLI SİNDİRİM İÇİN LİF İÇERİR
Kayısının temel besin maddelerinden biri liftir. Bir fincan taze kayısıda yaklaşık 3,1 gram lif bulunur ve bu da günlük alınması gereken değerin neredeyse yüzde 11'idir. Bununla birlikte, Nutrients dergisinde 2020 yılında yayınlanan araştırmada kayısıdaki lif içeriğinin çözünür ve çözünmeyen lif şeklinde ikiye ayrıldığı bulundu.
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Yani içerdiği çözünür lifler, dışkıyı yumuşatmaya yardımcı olup sindirim sistemi boyunca daha kolay hareket edebilmesini sağlarken çözünmeyen lifler ise dışkıya hacim katarak hareket etmesini sağlar ve kabızlığı önleyebilir.
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2. BAĞIŞIKLIK VE CİLT SAĞLIĞINA İYİ GELİR
Bir fincan kayısı yaklaşık 15 gram C vitamini içerir; yani günlük ihtiyacınızın yüzde 17'sini karşılar. C vitamini, başta bağışıklık ve cilt sağlığı olmak üzere sağlığın çeşitli yönleri için önemli bir besindir. Yani zararlı patojenlere karşı doğal savunma sağlar ve edinilmiş bağışıklığı güçlendirir.
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Ayrıca Uluslararası Moleküler Bilimler dergisinde 2019 yılında yayınlanan araştırmaya göre kayısı, bağ dokusunun önemli bir bileşeni olan kolajen sentezine yardımcı olabilir. Cilt aynı zamanda bağışıklık sistemimizin bir parçası olduğundan, C vitamininin cilt sağlığına olan faydaları aynı zamanda bağışıklığı güçlendirici faydalara da sahiptir.
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3. GÖZ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ BİR BESİNDİR
Göz sağlığına faydalı besinler diyince akla gelen ilk besin genellikle havuçtur. Ancak kayısı da göz sağlığına iyi gelir. Kayısı, A vitamini yönünden zengindir ve A vitamini, gözün diğer kısımlarının (kornea ve konjonktival membranlar) en iyi şekilde çalışmasında rol oynar. Amerikan Optometrik Derneği’ne göre kayısıdaki C vitamini de, katarakta karşı koruyucu özelliğe sahiptir.
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4. İYİ BİR ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR
Kayısı, C vitamini, A vitamini ve beta karoten dahil olmak üzere iyi bir antioksidan kaynağıdır. Amerikan Bahçıvanlık Bilimi Derneği dergisinde 2021’de yayınlanan araştırmaya göre aynı zamanda daha düşük kanser ve kardiyovasküler hastalık oranlarıyla ilişkili başka bir antioksidan türü olan fenolik bileşikler açısından da zengindir.
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5. NEMLENDİRİCİ ETKİYE SAHİPTİR
Kayısıların yaklaşık yüzde 85'i sudur, bu nedenle sadece önemli besinleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sıvı alımını da sağlarlar. Amerika Hastalık ve Kontrol Merkezleri’ne göre bol sıvı tüketmek vücut ısısının düzenlenmesine ve atıkların (idrar, ter ve bağırsak hareketleri yoluyla) atılmasına yardımcı olur.
Kaynak: International Journal of Molecular Sciences, American Society for Horticultural Science