Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
İstanbul'da, bugüne kadar denize düşen 9 kişiyi boğulmaktan kurtaran tur teknesi kaptanı Hasan Mutlu, dün gece, Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen bir genci daha hayata bağladı. Kurtardığı gence can simidi atıp tekneye alan Mutlu, 10. kurtarışını gerçekleştirdi
İstanbul'da olay, dün saat 00.00 sıralarında Eminönü'nde bulunan Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle köprüden denize düşen genç yardım istedi.
OLAY DENİZ POLİSİNE BİLDİRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi sonucu deniz polisine haber verildi.
YARDIM ÇAĞRISINI DUYUP BÖLGEYE YÖNELDİ
O sırada yardım çağrısını fark eden bir tur teknesi gencin olduğu alana yanaştı. Tekne kaptanı Hasan Mutlu, can simidi atarak genci tekneye aldı ve deniz polisine teslim etti.
GENCİN SAĞLIK DURUMU İYİTekne kaptanı Hasan Mutlu.
Deniz polisi tarafından karaya çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
BİR GÜNDE 2 KİŞİYİ KURTARMIŞTI
Öte yandan Hasan Mutlu'nun, 2 yıl önce, 1 Mayıs 2022'de 4 saat arayla, Haliç'te, saat: 18.00 ve 22.00'de denize düşen iki kişiyi daha kurtardığı haberlere konu olmuştu.
10. KURTARIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ
25 Mart 2023'te de Galata Köprüsü'nde düşen bir vatandaşı kurtaran Mutlu'nun bugüne kadar 9 kişiyi su üzerinde çırpınırken boğulmaktan kurtardığı medyaya yansıdı. Son yaşanan kurtarma olayı ile sayı 10'a ulaştı.