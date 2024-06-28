REKLAM advertisement1

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Başkanı Raja Kumar, bugün saat 12.00'de Genel Kurul sonuçlarını açıklama nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyecek.

FATF 3 yılda bir açıkladığı gri listeyi bugün güncelleyecek. Toplantıda Bakan Şimşek yapılan değişikliklere yönelik sunum gerçekleştirecek ve Türkiye'nin gri listedeki durumu da kesinleşecek.

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Türkiye'nin listeden çıkması ile birlikte bunların Türkiye'ye yatırım yapabilmesi bekleniyor.

ŞUBAT AYINDA 'EYLEM PLANI MADDELERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI' DENİLMİŞTİ Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye alınmıştı. FATF şubat ayında ülkenin eylem planı maddelerini başarıyla tamamladığına, bu kapsamdaki gelişmelerin yerinde teyidi için Türkiye'nin ziyaret edilmesine karar vermişti. FATF'nin Şubat 2024 Genel Kurulunda "FATF, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele reformlarının uygulanmaya başlandığını ve sürdürüldüğünü, uygulamanın gelecekte de sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılığın devam ettiğini doğrulamak amacıyla yerinde bir değerlendirme yapılmasını talep etmektedir" ifadesi kullanılmıştı.