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        Haberler Yaşam Yaz aylarında sivrisineklerle başa çıkma rehberi: Entomologlara göre sivrisinek ısırıklarını önlemenin gerçekten işe yarayan 7 yolu

        Yaz aylarında sivrisineklerle başa çıkma rehberi: Sivrisineklerden bu 7 adımla kurtulabilirsiniz!

        Doğru böcek kovucuyu kullanmak ve diğer önleyici tedbirler sivrisineklerin, kenelerin ve diğer ısırıcı böceklerin üzerinize konmasını engelleyebilir. İşte sivrisineklere karşı alabileceğiniz diğer önleyici tedbirler için ipuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 09:00 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:00
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        • 1

          Yaz aylarıyla birlikte artan sivrisinekler, hem evlerimizde hem de dış mekanlarda büyük bir rahatsızlık kaynağı olabilir. Bu sinir bozucu böcekler sadece ısırıklarıyla değil, aynı zamanda taşıdıkları hastalıklarla da tehlike oluştururlar. Neyse ki, sivrisineklerden korunmanın ve onları uzak tutmanın etkili yolları var. İşte yaz aylarında sivrisineklerden kurtulmanın 7 adımı!

        • 2

          1. SİVRİSİNEKLERİN YAŞAM ALANINI KALDIRIN

          Yağmur oluklarında, eski lastiklerde, kovalarda, plastik kapaklarda, oyuncaklarda veya sivrisineklerin üreyebileceği diğer kaplarda duran suyu ortadan kaldırın.

        • 3

          Potansiyel sivrisinek habitatlarını yok etmek için kuş banyoları, fıskiyeler, yüzme havuzları, yağmur varilleri ve saksı bitki tepsilerindeki suyu haftada en az bir kez boşaltın ve değiştirin.

        • 4

          2. YAPISAL BARİYER KULLANIN

          Sivrisineklerin girmesini önlemek için duvarlardaki, kapılardaki ve pencerelerdeki tüm boşlukları kapatın. Pencere ve kapı perdelerinin iyi çalışır durumda olduğundan emin olun. Bebek taşıyıcılarını ve yataklarını ağ ile tamamen örtün.

        • 5

          3. LİMON VE OKALİPTUS YAĞI

          Limon okaliptüs yağı (OLE veya PMD-para-mentan-3,8-diol). Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bu bitki bazlı ürünün DEET içeren kovucular kadar iyi koruduğunu söylüyor. Limon okaliptüs yağı içeren sivrisinek kovucular için satın alabilirsiniz.

        • 6

          4. SİNEK KOVUCULAR

          Isırılmayı önlemenin en iyi yolu sivrisinekleri vücudunuzdan uzak tutmaktır. Özellikle gündüz dışarıdayken açıkta kalan teninizde ve giysilerinizde böcek kovucu kullanmalısınız. Güneş kremi kullanırken onu böcek kovucudan önce uygulamaya özen gösterin.

        • 7

          %30 ila %50 DEET (N,N-dietil-m-toluamid) içeren kovucular en popüler böcek kovuculardır, yetişkinlerle 2 aydan büyük çocuklar için tavsiye edilir ve birkaç saat boyunca etkilidir. İçinde daha az DEET olan böcek kovucular kısa süreli koruma sağlar ve daha sık uygulanmalıdır.

        • 8

          5. DOĞRU KIYAFETLER GİYMEYE ÖZEN GÖSTERİN

          Uzun kollu üstler ve uzun pantolonlar dışarıda olduğunda sivrisineklerden korunmanıza yardımcı olur. Teninizi örtmeniz sivrisinekleri kovmanız için çok önemli bir yaklaşımdır.

        • 9

          6. EVİNİZDEN UZAK TUTMAK İÇİN İDRİS OTU (SİTRONELLA)

          Sivrisinekler sitronella yağına yaklaşmayı tercih etmez. Vücudunuzda kullanmanın yanı sıra sivrisinekleri mülkünüzden uzak tutmak için sitronella yağı aşağıdaki şekillerde kullanılabilir:

        • 10

          Bir sitronella mumu ya da tütsüsü yakın. Havadaki duman bazı böceklerin uzak tutulmasını sağlayabilir. Ayrıca kapı girişinizdeki bir saksıya idris otu bitkisi ekmeniz de etkili olur.

        • 11

          7. BİR KAP SABUNLU SU KULLANIN

          Özelllikle dış mekanlarda yakınınızdaki gizli bir yere bir kap sabunlu su koyarak sivrisinekleri uzak tutabilirsiniz. Su kaynağı sivrisinekleri çeker fakat sabun köpükleri onları hapseder.

          Kaynak: United States Enviromental Protection Agency, HealthLine, WikiHow

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