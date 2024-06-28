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        Haberler Dünya İran'da 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı | Dış Haberler

        İran'da 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı

        İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından seçime giden İranlılar, bugün oy kullanmaya başladı. Ülkenin dini lideri Hamaney'in başında olduğu Komisyon'un onay verdiği dört adayın yarıştığı seçimde reformist aday Pezekişyan önde. Ancak muhafazakar adayların muhtemel oylarının toplamı, 50+1 kurallı 2 turlu seçimde muhafazakar adaya 2. turda seçimi kazandırabilir. Seçimde merakla beklenen bir diğer sonuç ise katılım oranı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 08:32 Güncelleme: 28.06.2024 - 08:32
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        İran'da oy verme işlemi başladı
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        İran'da 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, oyunu Tahran'da kabullerini gerçekleştirdiği İmam Humeyni Hüseyniyesi'ndeki salonda kurulan sandıkta kullandı.

        İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezinin verilerine göre, 88 milyon nüfusa sahip ülkede, yaklaşık 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek. Ayrıca, 95 ülkede kurulan seçim merkezlerinde ülke dışındaki İran vatandaşları da sandığa gidebilecek.

        Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek ancak bu süre ihtiyaç halinde İçişleri Bakanlığına bağlı Seçim Merkezinin kararıyla uzatılabilir.

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        Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor.

        Muhafazakar adaylar Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, "muhafazakar kanatta birliği sağlamak için" seçime saatler kala adaylıktan çekildi.

        Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

        İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

        Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayınlanması ve kesin sonuçların ise yarın açıklanması bekleniyor.

        İran'da cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle görev yapıyor ve üst üste en fazla 2 defa seçilebiliyor.

        Reformistlerin adayı Pezeşkiyan anketlerde önde

        Son olarak İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) tarafından 26 Haziran'da ülke genelinde 3 bin 589 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasında, yarışın ilk sırasında yüzde 33,1 ile Pezeşkiyan, ikinci sırasında yüzde 28,8 ile Celili yer alırken diğer muhafazakar aday Muhammed Bakır Kalibaf ise yüzde 19,1 ile üçüncü sırayı aldı.

        Anketlere göre, Pezeşkiyan'ın Türk, Kürt ve Beluç vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde diğer adaylara göre yüksek oy oranı aldığı görülüyor.

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