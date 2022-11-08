Öznel bir bakış açısıyla yazılmasına rağmen, nesnel gerçeklerin de göz ardı edilmemesi gereken bir tür olan otobiyografi özellikleri nelerdir? Biyografi ve otobiyografi arasındaki fark nelerdir? İşte, tüm ayrıntılarıyla otobiyografi hakkında bilgiler…
Otobiyografi Nedir?
Otobiyografi, bir kişinin kendi hayat hikâyesini, dünyaya geldiği ilk günden başlayarak başından geçen olayları kendi cümleleri ile kaleme aldığı bir edebiyat türüdür. Ayrıca Türk Dil Kurumu, otobiyografi kelimesini öz yaşam öyküsü olarak Türkçeleştirmiştir.
Otobiyografilerde yazar, ya belirli bir olayı ya da doğumundan itibaren tüm hayat hikâyesini özgün bir şekilde kaleme alır. Ele alınan ve metine dökülen tüm bilgiler ya yazarın kendisinde ya da hayatının birçok aşamasına eşlik eden ailesi ve yakın arkadaşlarındadır. Otobiyografi yazmak, birçok edebi anlatı türüne göre zordur. Çünkü insan, ne kadar objektif olmaya çalışırsa çalışsın, kendisini anlatırken ister istemez duygularıyla da mücadele edecektir.
Otobiyografi Özellikleri
Önemli bir edebiyat türü olan otobiyografi özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
- Otobiyografide doğumdan itibaren otobiyografinin yazıldığı ana kadar yaşananlardan anlatmaya değer olanlar yazılır.
- Otobiyografilerde çoğu zaman sanatçı kendisiyle beraber aile büyüklerinden ve sosyal çevresinden, aile içi durumlarından da söz eder.
- Edebiyat, sanat, siyaset, spor gibi değişik alanlarda ünlü bir kişi; diğer insanlarca bilinmeyen yönlerini, başarısını nelere borçlu olduğunu ve nasıl kazandığını anlatmak amacıyla otobiyografisini yazar.
- Otobiyografi her ne kadar öznel bir anlayışla kaleme alınsa da gerçekler göz ardı edilmemelidir.
- Bütün bu iyi niyete rağmen otobiyografiler öznel eserler olarak kabul edilir. Çünkü kişi kendisini anlatmaktadır ve bunu yaparken tarafsız davranamaz.
Biyografi ve Otobiyografi Arasındaki Fark
- Biyografi, bir kişinin hayatının bir başka yazar tarafından yazılmış ayrıntılı bir dökümüyken bir otobiyografi ise yazarın kendisi tarafından yazılmaktadır.
- Biyografiler hayatı anlatılacak kişiden bağımsız ve izinsiz bir şekilde yazılabileceği için, bilgilerde maddi hata olasılığı vardır. Ancak otobiyografiler yazar tarafından, kendi kendine yazıldığından maddi hata yapılma ihtimali daha düşüktür.
- Biyografi, belirli bir zaman diliminde farklı kaynaklardan toplanan bilgileri içerir ve bu nedenle okuyucularına farklı görüşler yansıtır. Öte yandan, bir Otobiyografi ise kişinin kendisi tarafından yazılır. Bu nedenle yazar gerçekleri ve düşüncelerini kendi tarzında sunar, böylece okuyucuya dar bir bakış açısı ve genel bir önyargı verir.
- Otobiyografide yazar ben, ben, biz, o, o vb. ilk anlatımı kullanır. Bu da yazar ile okuyucu arasında yakın bir ilişki kurulmasını sağlar. Çünkü okuyucu çeşitli yönleri o dönemin içindeymiş gibi deneyimler. Biyografinin tersi, üçüncü şahıs bakış açısına göredir ve çok daha az samimidir.
- Biyografi yazmanın amacı, okuyucuyu kişi ve hayatı hakkında tanıtmak ve bilgilendirmek iken, otobiyografi, anlatıcının yaşam deneyimlerini ve başarılarını ortaya çıkarmak için yazılır.
Otobiyografi Örnekleri
- Sylvia Plath – Sırça Fanus
- Stephen Hawking – Benim Kısa Tarihim
- Jack Kerouac – Yolda
- Mina Urgan – Bir Dinozorun Anıları
- Şevket Süreyya Aydemir – Suyu Arayan Adam
- Hasan Ali Yücel – Hayatım
Kısa Otobiyografi Örnekleri
Adım Cemal Kürekçi. 1994 yılında Bursa’da dünyaya geldim. 29 yaşındayım, boyum 1.78 kilom ise 63 kg’dır. Babamın adı Ahmet, annemin adı Tuğba’dır
Annem ve babam Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun olmuşlar ve şu anda avukatlık yapıyorlar. Bende onlar gibi hukuk okumayı tercih ettim ve Hacettepe hukuku kazanıp bitirdim; şu anda avukatlık yapıyorum.
Genel olarak spor yapmayı, kitap okumayı, sinemayı ve uzun yürüyüşler yapmayı severim. En çok sevdiğim yemekler lahmacun, fasulye, patates kızartması, kebap, ekşili köfte ve karnıyarıktır. Hobilerim arasında ise araba kullanmak, dağa tırmanmak ve basketbol önemli bir yer tutmaktadır.
Benim şu anda 1 kedim, 1 de muhabbet kuşum var. Kedimin adı Behçet, kuşumun adı ise Boncuk’tur Aslan ve şahinleri de severim. En sevdiğim müzik türü pop ve arabesk türü müziktir. En büyük idealim ise ileride başarılı bir hâkim olmaktır
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