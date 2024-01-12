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Bursa'da olay, 5 Ocak'ta Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna minibüsle gelen 2 kişi, oto yıkama bölümüne girerek araçtaki sucukları yıkadı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI DHA'da yer alan habere göre o anlar, istasyondaki bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiler üzerine Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

PLAKADAN ŞÜPHELİLERE ULAŞILDI Plakadan yola çıkan ekipler, sucukları yıkayan H.H.Y. ve F.M. ile aracın sahibi İ.Y.'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na çekilen araçta İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı. REKLAM

70 KİLO SUCUK İMHA EDİLDİ Araç içerisinde bulunan ve yıkanan 70 kilogram sucuk, numuneler alındıktan sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Gemlik'te imha edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sucukların üretildiği Afyonkarahisar'daki tesislerin incelenmesi için Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verirken, jandarmada ifadeleri alınan sucukları yıkayan H.H.Y. ve F.M. ile aracın sahibi İ.Y., serbest bırakıldı.

TOSTÇULARA VERMEDEN ÖNCE YIKAMIŞLAR Sucukları, tostçulara vermeden önce yıkadıklarını söyleyen H.H.Y. (55), F.M. (35) ve İ.Y. (48) ile ilgili adli soruşturma sürerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, şüphelilere 'etiketsiz sucuk' sattıkları gerekçesiyle toplamda 150 bin liraya kadar ceza kesileceğini açıkladı.