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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Oto yedek parça' dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı | Son dakika haberleri

        'Oto yedek parça' dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı

        İnternet siteleri üzerinden 'oto yedek parça' ilanları vererek, farklı illerde 274 kişiyi 2 milyon 100 bin lira dolandırdığı tespit edilen 7 kişi İstanbul'da yakalanıp, Kayseri'ye getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 01:55 Güncelleme: 27.12.2024 - 03:20
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        'Oto yedek parça' dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı
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        Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri üzerinden 'oto yedek parça' ilanları vererek, farklı illerde 274 kişiyi yaklaşık 2 milyon 100 bin TL dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre; bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile 3 aylık projeli ve teknik takipli çalışmalar yürütüldü.

        Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.U. (42), A.A.A. (36), K.U. (26), T.U. (26), F.K. (38), D.D. (45) ve Ö.Y. (39) İstanbul'da yakalandı. Yapılan aramalarda, 17 adet cep telefonu, 19 adet SIM kart, hafıza kartı ve 4 adet SIM kart bloğu materyalleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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        #kayseri
        #Son dakika haberler
        #istanbul
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