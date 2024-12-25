Oto faresi kamerada! Suç kayıtları pes dedirtti

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri megakentte yaşanan oto ve ev hırsızlık olaylarına yönelik aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, son üç günde düzenlenen operasyonlarla yakalanan şüphelilerin suç kayıtları dikkat çekti. Farklı olaylara karşı düzenlenen operasyonlarda yakalanan hırsızların 60'ın üzerinde suç kayıtları çıktı.

62 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Bahçelievler’de bazı araçların multimedya sistemlerinin çalınması üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri 5 ayrı otodan hırsızlık yapan hırsızın 34 yaşındaki S.Ö. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan hırsızın 62 ayrı suç kaydı çıktı.

AZILI SUÇ MAKİNELERİ PEŞ PEŞE YAKALANDI

S.Ö.’nün ayrıca 11 adet aranması ve 12 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş cezası olduğu ortaya çıktı. İstanbul Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Hırsızlık Yankesicilik Büro Amirliği’nin son 3 günde düzenledikleri operasyonlarda dikkat çeken ayrıntılar göze çarptı. Birbirinden bağımsız 3 ayrı operasyonda yakalanan oto hırsızı ve ev hırsızlarının suç kayıtlarının 60’ın altında olmadığı görüldü.