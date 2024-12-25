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        Haberler Gündem Güncel Oto faresi kamerada! Suç kayıtları pes dedirtti | Son dakika haberleri

        Oto faresi kamerada! Suç kayıtları pes dedirtti

        İstanbul'da otomobil hırsızlarına yönelik başlatılan çalışmalarla suç makinaları tek tek yakalanmaya devam ediyor. Bahçelievler'de araçların multimedya sistemlerini çalan ve yapılan operasyonla yakalanan hırsızın 62 ayrı suç kaydı, 11 aranması ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası çıktı. Son üç günde düzenlenen operasyonlarda yakalanan hırsızların suç kayıtlarının ise 60'ın altına inmediği görüldü

        Giriş: 25.12.2024 - 11:35 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:35
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        Oto faresi kamerada! Suç kayıtları pes dedirtti
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        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri megakentte yaşanan oto ve ev hırsızlık olaylarına yönelik aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, son üç günde düzenlenen operasyonlarla yakalanan şüphelilerin suç kayıtları dikkat çekti. Farklı olaylara karşı düzenlenen operasyonlarda yakalanan hırsızların 60'ın üzerinde suç kayıtları çıktı.

        62 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Bahçelievler’de bazı araçların multimedya sistemlerinin çalınması üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri 5 ayrı otodan hırsızlık yapan hırsızın 34 yaşındaki S.Ö. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan hırsızın 62 ayrı suç kaydı çıktı.

        AZILI SUÇ MAKİNELERİ PEŞ PEŞE YAKALANDI

        S.Ö.’nün ayrıca 11 adet aranması ve 12 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş cezası olduğu ortaya çıktı. İstanbul Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Hırsızlık Yankesicilik Büro Amirliği’nin son 3 günde düzenledikleri operasyonlarda dikkat çeken ayrıntılar göze çarptı. Birbirinden bağımsız 3 ayrı operasyonda yakalanan oto hırsızı ve ev hırsızlarının suç kayıtlarının 60’ın altında olmadığı görüldü.

        Önceki gün düzenlenen operasyonda çaldıkları otomobille hırsızlık yaparken yakalanan 3 şüphelinin toplam 140 suç kaydı olduğu da belirlendi. Dün de düzenlenen operasyonda yakalanan hırsızlardan S.T.’nin de 60 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonlarla suç makinelerini bir bir yakalıyor. Yetkililer operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.

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