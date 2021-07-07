Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sektörün çatı kurumu olarak 4 ana strateji belirlediklerini söyledi. Benli, Proje Pera adını verdikleri ana strateji planları konularını, Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak, sigorta sektörünü büyütmek, ürün kullanımını yaygınlaştırmak, ürünleri sigortalılar lehine geliştirmek olarak sıraladı. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı ile birlikte gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelen Benli, trafik sigortası gibi zorunlu sigortalar dışındaki sigortaların önemine dikkat çekerek, "Örneğin eğer alışveriş merkezleri ve turizm işletmeleri kar kaybı sigortası yaptırmış olsaydı, pandemi dönemini rahat geçireceklerdi. Salgın olduktan sonra gelip teminat istiyorlar, tabii ki gerçekleşmiş riskin teminatı olmuyor. Özellikle KOBİ'lerin kar kaybı sigortasını eksiksiz almaları gerekiyor" diye konuştu. Sigorta şirketlerinin işletmelerin kar kaybı ve çalışanların da işsizlik sigortası için reasürans şirketleri ile temas halinde olduklarını ve önümüzdeki dönem hem kişilerin işsizlik hem de şirketlerin kar kaybı sigortalarını yaptırmalarının daha kolay ve avantajlı olacağını dile getirdi.

SAATLİK SİGORTA OLACAK

Yabancı kurumların Türkiye'ye ilgisinin fonlar aracılığı ile devam ettiğini anlatan Benli, özellikle Z kuşağının bakış açısı ile önümüzdeki dönemlerde sigortaya bakış açısının da değişeceğini ifade ederek, "Z kuşağının tüketim alışkanlığı daha hızlı. Ancak bu süre boyunca kullandığı ürünlerin kaybına da tahammülü yok. Bu nedenle yeni kuşağın bakış açısı ile günlük hatta saatlik sigortalar gündeme gelebilecek" dedi.

ÇEYİZ VE EVLİLİK HESAPLARI BES'TE BİRLEŞEBİLİR

Cumhurbaşkanlığı Strateji Belgesi'nde bulunan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin eğitim ve sağlık sigortaları ile entegre edilmesi uygulaması olan bütünleşik BES'e değinen Benli, çeyiz ve evlilik hesabı gibi teşvik edilen hesapların da BES çatısı altına alınabileceğini vurguladı. 18 yaş altı çocukların BES teşviklerinden yararlanmalarını sağlayan düzenleme ile ilgili olarak da Benli, çocuklara bu imkanın sağlanması ailenin tüm bireylerinin ayrı ayrı devlet katkısını almaya hak kazandığını vurguladı. (BES'te azami devlet katkısı 2021 için yıllık 10.732 liradır.) Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı yaptıkları hesaplama ile 5 yaşında BES'e katılan bir çocuk ile 15 yaşındaki bir çocuk arasında emeklilik yaşında yüzde 55'lik bir fark oluşacağını ifade etti. Obalı şu anda 184 milyar lira olan BES büyüklüğünün hem 18 yaş altı düzenlemesi hem de vakıf ve dernek sandıklarının katılımı ile 70 milyar lira daha büyüme potansiyeli olduğunu kaydetti.

İSTANBUL'DA DASK YÜZDE 100 OLMALI

İstanbul'un deprem riskine dikkat çeken Atilla Benli, "İstanbul'da DASK'ın yüzde 100 olması üzerine de konut sigortasının yapılması gerekiyor. İşyerlerine de DASK zorunluluğu getirilmesi şart" dedi. Trafik sigortasındaki düzenleme içen "Mağduriyetlerin azaldığı bir döneme girildi" cümlesini kullanan Benli, sigorta sektörünün çift haneli reel büyümeye devam edeceğini de belirtti. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve sigorta sektörünü direkt etkileyen pandemi döneminde tüm sektörün hizmetlerini sürdürme konusunda çok başarılı bir sınav verdiğine dikkat çeken Benli, “Hem pandemi hem de iki büyük deprem felaketinin yaşandığı 2020 yılında halkımıza yaklaşık 2,2 milyar TL gibi destek ve tazminat ödemesi yaptık. Böylece hem sektörümüzün gelişimine hem de sigortalılarımıza önemli ölçekte fayda sağladık. Tüm yaşananlar bize şunu çok net gösteriyor ki, sigorta yarınlara güvenle ulaşmamızın en önemli yapı taşlarından biri konumunda ”şeklinde konuştu.

“İLK 10 ÜLKE ARASINDAYIZ”

Türkiye’nin son 3-4 yılda sigorta açığını en yüksek oranda kapatan ilk 10 ülke arasında olduğunu, 2020’de sektörün 261,5 milyar TL fon yaratabilme kapasitesine sahip olduğunu belirten Benli, “Sektörümüz; konsolidasyon, büyüme, yerli ve yabancı yeni oyuncuların pazara girmesi anlamında cazip bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. Oluşturduğumuz potansiyel ile ülkemizin uzun vadeli finansman ihtiyacına katma değer sağlıyoruz. Sağlamaya da devam edeceğiz” dedi. Benli, sektörün üretim rakamlarıyla ilgili ise şu bilgileri paylaştı: “Sektörümüz son yıllardaki istikrarlı büyümesini bu yılda sürdürüyor. Sektörümüzün prim üretimi 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,2 artışla 38,5 milyar liraya ulaştı. Hayat dışı prim üretimi %18,1 artışla 32,4 milyar liraya çıkarken, hayat prim üretimi %7 artışla 6,1 milyar lira oldu. 2020 yılındaki çift haneli büyümemizin bu yıl da süreceğini öngörüyoruz. Öte yandan, dünyada %7,2 seviyesinde olan sigorta penetrasyonu, ülkemizde dünya ortalamasının oldukça altında seyrederek %2,2 seviyelerinde gerçekleşti. Sektör aktif büyüklüğünün GSYH’ye oranı Avrupa Birliği’nde %75,7 iken Türkiye’de bu oran %5,5. Bizim 39. sırada değil, kısa vadede ilk 20’de olmamız gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla özellikle son 3-4 yılda devletimizin teşvik ve düzenlemeleriyle de büyük ivme yakalayan sektörümüzde gidecek çok yolumuz var.”

İlk çeyrekte sektörün teknik sonuçları hakkında da bilgi veren Benli şöyle konuştu: “Sigorta sektörü net teknik kârı, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 91 milyon TL artış ile 2,909 milyar TL oldu. Hayat dışı branşlar net teknik karı, geçen yılın aynı dönemine göre trafik branşında yaşanan teknik zarar sebebiyle sadece 61 milyon TL artarak 2 milyar TL seviyesinde sabit kaldı. Hayat branşı net teknik kârı ise prim üretiminde kredili ürünlere bağlı yaşanan daralma nedeniyle geçen yıla göre 69 milyon TL azalarak 646 milyon TL’ye geriledi. Emeklilik branşında da aynı dönemde 99 milyon TL artışla 254 milyon TL teknik kâr elde edildi.”

“FİNANSAL SİGORTALAR GELİŞİM ALANI”

Benli, sigorta sektörü açısından finansal sigortaların önemli bir gelişim alanı olduğunun altını çizerek bu alanda alacak sigortası ve kefalet sigortası gibi ürünlerin öne çıktığını söyledi. Benli, şirketlerin bilançolarının yaklaşık yüzde 40’ının alacaklarında oluştuğu gerçeğinden hareketle Alacak Sigortası’nın öneminin pandemi döneminde daha da arttığını vurguladı. Benli, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile mevcutta yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL’nin altında olan mikro ve küçük işletmeleri kapsayan sistemin, yıllık net satış hasılatının 125 milyon TL’ye çıkarılması ile orta büyüklükteki işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini söyledi.

Benli, Kefalet Sigortası’nın da bilinirliği arttıkça ürüne olan talebin artış gösterdiğini, bu branşın da ekonomiye önemli boyutta destek sağladığını ifade etti. Benli, “Kefalet Sigortası, teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünü, sigorta şirketinin sigortalı lehine üçüncü kişi lehtara sağladığı bir teminat. Bu güvence reel sektörün bankalardaki kredi limitlerinin tamamının nakit kredi olarak kullanılmasını sağlayarak, bankaların kredi hacmini artırıyor, ilave kredi kapasitesi oluşturulmasına imkân veriyor.” diye konuştu. Son yıllarda ülkemiz sigortacılığında dikkat çeken bir başka alanın da faize duyarlı vatandaşlarımızı sigorta güvencesi ile tanıştırmak için önemli düzenlemelerle hayatımıza giren Katılım Sigortacılığı olduğuna dikkat çeken Atilla Benli, bu alanın da ülkemizde hızla geliştiğini ifade etti. Benli, şöyle konuştu: “Bu sigortaların hassasiyetleri nedeniyle henüz sigortayla tanışmamış ya da uzak kalmış kişileri sigortayla tanıştıracağını ve ülkemizdeki sigortalı sayısının artışına önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Katılım Sigortacılığı, sektörümüzün finansal derinliğine pozitif katkıda bulunacak ve sektörümüzü daha da güçlendirecek. Mevzuat gücü ile yasal zemine kavuşmuş faizsiz sigortacılık prensiplerine dayanan Katılım Sigortacılığı ürünlerinin sektörde aldığı yüzde 6’lık payın, önümüzdeki dönemde çok daha hızla yukarılara çıkacağını düşünüyoruz.”