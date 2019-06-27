27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Teknoloji misafirlerin tüm anlık gereksinimlerine cevap vermek üzere her mekanın dönüşmesine olacak sağlayacak. Lobi her konuğa mükemmel ve kişisel bir ağırlama sunmak amacıyla sakin bir spa´dan hareketli bir bara kadar herhangi bir mekana dönüşebilecek.
Diyetlerimiz daha fazla bitki bazlı yemek tarifleri ve bazı şaşırtıcı protein kaynaklarını içerecek: Beetle Bolognese (böcekli bolonez),Plankton Pies (plankton turtası) ve Seaweed Green Velvet Cake (deniz yosunu keki) menünün belli başlı öğelerini oluşturacak. 3D-yazıcıdan çıkan akşam yemekleri ve oda servisi benzersiz bir kişiselleştirilmiş deneyim sunacak.
Sürdürülebilirlik, okyanustan toplanan plastiklerle inşa edilmiş otellerden, her tür hava koşuluna dayanıklı kubbelere pek çok farklı uygulamayla otelcilikteki tasarım anlayışını değiştirecek. Oteller topluluklar için birer `ortak akıl alanı´ olarak konumlanacak; yerel kaynakları yöneten, topluma yönelik böcek çiftlikleri ve suda bitki yetiştirilen dikey bahçeler gibi alanlara katkıda bulunan bir belediye binası gibi hareket edecekler.
Yapay zekanın hâkim olduğu bir dünyada insan teması ve kişisel dokunuş her hiç olmadığı kadar kritik bir öneme sahip olacak. Teknoloji, otel görevlilerinin konukların birbirleriyle temas kurması ve unutulmaz anlar yaşamalarına odaklanabilecekleri gerekli ve önemli olan zamanı yaratacak.
Havuzda sanal bir deniz kaplumbağası ile birlikte yüzün veya Everest Dağının dijital yamacına tırmanmayı deneyin: Yapacağınız bu rutin egzersiz size özgü olacak. Ayrıca, antrenmanlardan elde edilen enerji otelin beslenmesinde kullanılacak ve dolaşım sistemine hiçbir etkisi olmayacak. Hatta konuklar ulaşılan antrenman hedeflerine bağlı olarak ödüller kazanacaklar. İzlenebilir antrenmanlar ve hologramlı kişisel antrenörlerinizle spora kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Teknolojisiz zamanlar arayışı içinde olduğumuz için çevrim dışı olmak yeni bir lüks olacak.
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