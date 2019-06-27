Fütürolog Gerd Leonhard da rapor bulgularını şöyle değerlendirdi: "2119 yılında biz hala benzersiz deneyimleri arıyor olacağız ama bunlar her zamankinden daha kişiselleşmiş olacak. Teknoloji hayatlarımızı şekillendirdikçe başkalarıyla çevrim dışı bağlantılı olma anlarını daha çok arayacağız. Buna konaklamalardan ihtiyacımız olanları elde etmemize yardımcı olacak otel çalışanları da dâhil. Önümüzdeki 100 yıl içinde otellerin dostluk kurmak, iş birliği yapmak ve bağlantı kurmak için fırsatlar yaratmaları gerekecek. Bu da her konuğa bireysel olarak önemli olan zamanlar kazandıracak."