Milyonlarca adayın eğitim ve kariyer hedeflerini şekillendiren merkezi sınavlar için geri sayım başladı. ÖSYM 2026 yılı sınav takvimi açıklandı. Böylece sınavlara hazırlanan adayların gündeminde yer alan ‘’YKS, MSÜ, KPSS, ALES, DGS ve YDS ne zaman yapılacak?’’ sorusu yanıt buldu. 2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin takvime, ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek. İşte detaylar…