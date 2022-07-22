YKS tercihlerinde geri sayım başladı. YÖK Atlas YKS tercih robotu ile tercih dönemine hazırlanan adaylar tercihlerini oluşturmaya başladı. Hayal ettiği üniversite ve bölüme yerleşebilmek için tercih döneminde ter dökecek olan öğrenciler tercih dönemini iple çekiyor. Peki ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor 2022? İşte merak edilen soruların yanıtları...