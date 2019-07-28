28 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS tercihleri 09-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. ÖSYM'den yapılan duyurunun ardından adaylar 2019 KPSS tercih sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabiliyor. İşte KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...
KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!
KPSS 2019/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
2019 KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
-Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
-Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
-Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
- Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
- Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.
Son dakika: ÖSYM KPSS tercih sonuçları açıklandı! 2019 KPSS sonuç sorgulama ekranı
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