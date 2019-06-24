2019 YKS tercihleri için heyecan başladı. 15-16 Haziran tarihleri arasında YKS üç oturumuna yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Merakla beklenen YKS tercih dönemiyle ilgili detaylar ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından açıklandı. İşte üniversite tercihleri için ÖSYM Başkanı'nın verdiği tarih...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercihlerinin 23-29 Temmuztarihleri arasında alınacağını belirtti.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin ÖSYM internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

YKS’de baraj puanı var mı?

Evet. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

OBP puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP’nin katkısı ne olacaktır?

OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

EK YERLEŞTİRME BİLGİ KILAVUZU

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Üniversitelerin 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek yerleştirmede, önlisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.