ÖSYM 2025 sınav ve başvuru tarihleri: ÖSYM YKS, DGS, ALES, KPSS, YÖKDİL sınav tarihi ne zaman?
ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla bu yıl içerisinde yapılacak tüm sınavlar belirlenecek. Sınavlara girecek adaylar, KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki 2025 YKS, DGS, ALES, KPSS, YÖKDİL sınav tarihi ne zaman?
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Yeni yıla girmemize kısa bir zaman kala ÖSYM sınav takvimi araştırılır hale geldi. Öğrenciler ve adaylar da buna uygun çalışma tempolarına yön veriyor. YKS ile milyonlarca öğrenci yüksek öğretim kurumlarına yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında devlet kurum ve kuruluşlarına alım yapılıyor.
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ÖSYM SINAV TAKVİMİ VE BAŞVURU TARİHLERİ 2025
ÖSYM henüz 2025 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı. 2025 YKS, DGS, ALES, KPSS, YÖKDİL sınav tarihi hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi”ne 6 Kasım 2023 günü ilan edilmişti.
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ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2025 İLE TARİHİ BELİRLENECEK SINAVLAR NELER?
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)
EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)
DGS (Dikey Geçiş Sınavı)
YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)
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YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı)
TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)
EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı)
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)