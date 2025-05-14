ÖSYM 2025 takvimi ile güncel sınav tarihleri açıklandı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca öğrencinin ve memur adayının merakla beklediği 2025 sınav takvimini sene başında yayımladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) gibi kritik sınavların tarihleri resmen duyuruldu. Eğitim ve kariyer planlamasını bu sınavlara göre yapan adaylar için takvimi yakından takip etmek büyük önem taşıyor. Peki, KPSS, ALES, DGS ve YKS sınavları ve başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
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Bilindiği gibi ÖSYM 2025 sınav takvimi sene başında duyuruldu. Üniversite hayali kuran gençlerden kamuya atanmayı bekleyen binlerce adaya kadar herkesin gözü ÖSYM’nin 2025 sınav takvimindeydi. Bazı sınavlar geride kalırken, yeni oturumlar ve başvuru tarihleri merak ediliyor. İşte 2025 yılının sınav takvimine dair merak edilen tüm detaylar….
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ÖSYM 2025 SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ve aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
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YKS NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
KPSS NE ZAMAN?
Kamu Personeli Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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YÖKDİL/1 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1): 16 Şubat 2025
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2): 22 Temmuz 2025
MSÜ NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ): 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi.
YDS NE ZAMAN?
YDS 2025 sınavları 9 Mart 2025 ve 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
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TUS NE ZAMAN?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) başvuru işlemleri 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ise 23 Mart 2025 tarihinde uygulandı.
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ALES NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 13 Nisan 2025
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 6 Temmuz 2025
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 23 Kasım 2025
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DGS NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.