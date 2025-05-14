Bilindiği gibi ÖSYM 2025 sınav takvimi sene başında duyuruldu. Üniversite hayali kuran gençlerden kamuya atanmayı bekleyen binlerce adaya kadar herkesin gözü ÖSYM’nin 2025 sınav takvimindeydi. Bazı sınavlar geride kalırken, yeni oturumlar ve başvuru tarihleri merak ediliyor. İşte 2025 yılının sınav takvimine dair merak edilen tüm detaylar….