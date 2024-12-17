ÖSYM, 2025 yılına ait sınav takvimini paylaşarak milyonlarca adayın merakını giderdi. Üniversiteye girişten kamu personeli alımlarına kadar birçok alanda gerçekleştirilecek olan YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarının tarihleri netlik kazandı. Yılın ilk günlerinden itibaren sınav hazırlıklarına başlayacak olan adaylar, başvuru ve sınav tarihlerine göre planlamalarını yapacak. Adaylar, ÖSYM’nin paylaştığı bu takvimi takip ederek başvurularını zamanında gerçekleştirebilecek. İşte 2025 sınavlarına dair tüm ayrıntılar...