Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı sınav ve sonuç açıklama takvimini resmi internet sitesi üzerinden duyurmuştu. 2024 senesinde gerçekleştirilecek olan KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS gibi önemli sınavların tarihleri ve başvuru süreçleri büyük bir ilgiyle bekleniyordu. ÖSYM'nin yayınladığı bilgiler ışığında, 2024 sınav takvimiyle ilgili merak edilen detayları sizler için derledik. Ayrıntılar haberimizde...