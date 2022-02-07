2022 üniversite sınavı ile ilgili tarih belli oldu. Sınavlar hazırlanmaya devam eden binlerce öğrenci, üniversite sınav tarihlerini merak ediyor. Peki ÖSYM 2022 YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı (AYT, TYT) tarihi belli mi?

YKS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE? 2022

Üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ