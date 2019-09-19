ÖSYM 2019 Kaymakamlık başvurusu nasıl yapılır? Kaymakamlık sınavı ne zaman? soruları başvuru yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM resmi internet sitesinde 2019 Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzunu yayınladı. Kaymakam adayları için başvuru şartları da açıklandı. İşte 2019 Kaymakamlık sınavına dair ayrıntılar...

ÖSYM 2019 KAYMAKAMLIK SINAV BAŞVURUSU

Kaymakamlık sınavı için adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvurular 19-25 Eylül tarihlerinde yapılacak.

KAYMAKAMLIK BAŞVURU KILAVUZU

ADAY BAŞVURU FORMU

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı giriş sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 9 Kasım'da uygulanacak.

KAYMAKAMLIK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kaymakamlık sınavına girecek adaylarda, üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.

Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması koşulları da aranacak.

SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar 19-26 Eylül 2019 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 216,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır.

KAYMAKAMLIK SINAVINDA HANGİ SORULAR OLACAK?

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14),Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4),Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13),İdare Hukuku (18),Türkiye’nin İdari Yapısı (14),Türkiye’de Mahalli İdareler (9),Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.