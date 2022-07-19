Osmanlı Devleti’nin balkanlarda kazandığı savaşlar, Rumeli’nin fethi ve bölgenin Türkleşmesinin önünü açmıştır. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da kazandığı savaşlar ise, bölgedeki birçok unsuru tehdit etmiş ve bu büyük imparatorluğun, Viyana kapılarına kadar dayanmasına olanak sağlamıştır. Osmanlı Devleti kazandığı savaşlar ve yılları hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara yanıtlar verdiğimiz içeriğimizi sizler için hazırladık.

Osmanlı Devleti’nin kazandığı savaşlar arasında, açık arazide göğüs göğüse muharebenin en belirgin örneği olarak öne çıkan meydan savaşları da yer almaktadır. Peki, Osmanlı Devleti’nin kazandığı meydan savaşları hangileridir? İşte tüm detaylar…

Osmanlı Devleti Kazandığı Savaşlar ve Yılları

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da ve Avrupa’da kazandığı savaşlar yeni yerlerin fethedilmesiyle devletin sınırlarının genişlemesine imkân vermiştir. Şimdi gelin, galibiyet kazanılan ve Osmanlı Devleti’ni bir beylikten bir cihan devletine götüren tüm savaşları kronolojik sırayla birlikte inceleyelim.

Koyunhisar Savaşı (1302)

Koyunhisar ya da bir diğer adıyla Bafeus Muharebesi; 1302 yılında Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir.

Dimbos Savaşı (1303)

Koyunhisar Savaşı sonrası; Bizans üzerine gerçekleştirilen Türk akınlarının artması üzerine bu duruma bir son vermek isteyen Bizans imparatoru II. Andronikos, Osmanlı Devleti’ne saldırmaya karar verir. Yenişehir yakınlarında, 1303 yılında gerçekleşen Dimbos Savaşı, Osmanlı Devleti’nin üstünlüğüyle sona ermiştir.

Maltepe Savaşı (1329)

Maltepe Savaşı ya da Pelekanon Muharebesi; 1329 yılında Orhan Gazi komutasındaki Osmanlı ordularıyla, III. Andronikos önderliğindeki Bizans birlikleri arasında gerçekleşmiştir.

Sazlıdere Savaşı (1361)

Sazlıdere Savaşı 1361 tarihinde, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki ilerleyişini durdurmak isteyen Bizans ve Bulgar ittifakı ile I. Murad komutasındaki Osmanlılar arasında yapılmıştır. Gerçekleşen savaşı Osmanlı Devleti kazanmış ve sonucunda Edirne fethedilmiştir.

Sırpsındığı Savaşı (1364)

1364 yılında gerçekleşen Sırpsındığı Savaşı; Papa’nın da çabalarıyla Sırp, Bulgar, Eflak, Bosna ve Macar krallıklarından oluşan Haçlı ordularıyla Osmanlı Devleti’ni karşı karşıya getirmiştir.

Çirmen Savaşı (1371)

1371 yılında gerçekleşen Çirmen Savaşı; Sırplar ile Osmanlı Devleti arasında, Meriç Nehri kıyısındaki Çirmen mevkiinde gerçekleşmiş bir savaştır.

1. Kosova Savaşı (1389)

Balkanlar’daki Osmanlı ilerleyişini durdurmak isteyen Leh, Hırvat, Macar ve Çeklerin başı çektiği büyük bir Haçlı ittifakı ile I. Murad komutasındaki Osmanlı ordusu Kosova Ovası’nda karşı karşıya geldiler. 1389 yılında gerçekleşen I. Kosova Savaşı, Osmanlıların üstünlüğüyle sonuçlanmıştır.

Balkanlar’ın Türk egemenliğine geçtiğini kabul ettiren bir savaş olmasından dolayı I. Kosova Savaşı, Osmanlı Devleti kazandığı meydan savaşları arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Niğbolu Savaşı (1395)

1395 yılında gerçekleşen Niğbolu Savaşı; Bulgar, Macar, Fransız, Kutsal Roma Germen, Venedik ve Ceneviz askerlerinden oluşan Haçlı İttifakı ile Osmanlı Devleti’ni karşı karşıya getirmiştir.

Varna Savaşı (1444)

1444 yılında gerçekleşen Varna Savaşı; II. Murad önderliğindeki Osmanlı Devleti ile Papalığın çabalarıyla birleşen Balkan milletlerinin oluşturduğu Haçlı orduları arasında yapılmıştır. Bulgaristan’ın Varna şehri yakınlarında yapılan savaş, Osmanlı Devleti’nin üstünlüğüyle sonuçlanmıştır.

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki otoritesini arttıran bu savaş bu özelliğiyle, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da kazandığı savaşlar arasında önemli bir yer tutmaktadır.

2. Kosova Savaşı (1448)

1448 yılında yapılan II. Kosova Savaşı; II. Murad komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macar, Eflak, Boğdan ve Polonya krallıklarından oluşan Haçlı orduları arasında gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti’nin kazandığı büyük bir zaferle sonlanan II. Kosova Savaşı sonrası; Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki varlığı kesinlik kazanmış ve Türklerin Balkanlar’dan atılamayacağı görüşü, Avrupalılar tarafından kabul edilmiştir. Bu özelliğiyle II. Kosova Savaşı; Osmanlı İmparatorluğu’nun yendiği savaşlar arasında kendine önemli bir yer edinmiştir.

Semendire Kuşatması (1459)

Osmanlı Devleti ile Macar Krallığı arasında gerçekleşen savaş Osmanlıların galibiyetiyle sonuçlanmış ve Semendire, Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.

Eflak ve Boğdan Seferleri (1462 – 1476)

Osmanlı Devleti ile Eflak ve Boğdan Prensliklerini karşı karşıya getiren savaşın neticesinde 1462 yılında Eflak, 1476 tarihinde de Boğdan Osmanlı Devleti topraklarına katıldı.

Mora Seferi (1460)

1460 yılında Osmanlı Devleti ile Mora Despotluğu arasında yapılan savaş sonrası Mora Despotluğu ortadan kaldırılarak Mora, Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Osmanlı – Venedik Savaşı (1463 – 1479)

Osmanlı Devleti ile Venedik Cumhuriyeti arasında yapılan ve 16 yıl süren savaşın sonunda; Eğriboz, Akçakoca ve İşkadroz Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Bosna Seferi (1463 – 1483)

Osmanlı Devleti ile Bosna, Macar ve Hersek ittifakı arasında gerçekleşen mücadelelerden sonra Bosna fethedilmiştir.

Otlukbeli Muharebesi (1474)

Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasında gerçekleşen savaş Osmanlıların galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Kullanılan askeri teknoloji ve insan gücü bakımından değerlendirildiğinde Osmanlı Devleti’nin kazandığı meydan savaşları arasında öne çıkan bu savaşın sonunda Akkoyunlular için dağılma dönemi başlamıştır.

Osmanlı - Venedik Savaşı (1499 – 1503)

Fatih Sultan Mehmed döneminden sonra gerçekleşen ilk Osmanlı - Venedik savaşıdır. Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanmış; Dıraç ve Modon kaleleri Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.

Çaldıran Muharebesi (1514)

Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında yapılan Çaldıran Savaşı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi Osmanlı egemenliği altına girmiştir.

Mercidabık Savaşı (1516)

Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında gerçekleşmiştir. Osmanlıların galip geldiği savaşın sonunda Suriye ve Filistin Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Ridaniye Savaşı (1517)

1517 tarihinde Osmanlılar ile Memlükler arasında gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti Mısır’a hâkim olmuş ve halifelik makamı Osmanlı Devleti’ne geçmiştir. Bu özelliğiyle Ridaniye Savaşı; Osmanlı Devleti’nin kazandığı savaşlar arasında önemli bir yerde bulunmaktadır.

Belgrad Seferi (1521)

Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında gerçekleşen bir savaştır ve Belgrad Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.

Rodos’un Fethi (1522)

1522 yılında Osmanlı Devleti ile Rodos Şövalyeleri arasında gerçekleşen mücadele sonrası Rodos, On İki Ada ve Bodrum, Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.

Mohaç Meydan Muharebesi (1526)

1526 yılında gerçekleşen Mohaç Meydan Muharebesi, Osmanlı Devleti ile Macarlar arasında gerçekleşmiş ve Macaristan’ın büyük bir bölümü Osmanlı hâkimiyeti altına girmiştir.

Mohaç Meydan Muharebesi; Osmanlıların Orta Avrupa’daki varlığına kesinlik kazandırması sebebiyle, Osmanlı Devleti’nin kazandığı meydan savaşları arasında büyük bir yere sahiptir.

Irakeyn Seferi (1533 – 1536)

Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında gerçekleşen savaşın sonunda Bağdat ve çevresi Osmanlı kontrolüne girmiştir.

Preveze Deniz Savaşı (1538)

Osmanlı Devleti ile Venedik, Ceneviz, İspanyol, Papalık ve Malta’dan oluşan Haçlı donanmaları arasında 1538 yılında gerçekleşmiştir. Osmanlı donanmasının galibiyetiyle sonuçlanan savaşla birlikte Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.

Zigetvar Kuşatması (1566)

1566 yılında Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan savaşın sonunda Zigetvar Kalesi Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.

Kıbrıs’ın Fethi (1570)

Osmanlı Devleti ile Venedik, İspanyol ve Papalık ittifakı arasında gerçekleşen savaş sonucunda Kıbrıs 1570 yılında fethedilmiştir.

Osmanlı - Safevi Savaşı (1578 – 1590)

Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanan savaşın neticesinde, Osmanlılar doğudaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Osmanlı – Avusturya Savaşı (1593 – 1506)

13 yıl süren savaşın sonunda 1606 yılında Zitvatorok Antlaşması imzalanmış ve Eğri, Estergon ve Kanije kaleleri Osmanlılara bırakılmıştır.

Osmanlı - Safevi Savaşı (1623 – 1639)

4. Murad tarafından Revan ve Bağdat Seferi olmak üzere iki ayrı sefere çıkılmış ve Osmanlı - Safevi arasındaki bu savaş sonunda Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalanmıştır. İki devlet arasında imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması, günümüzdeki Türkiye - İran sınırını da belirlemiştir.

Girit Savaşı (1645 – 1669)

Osmanlı Devleti ile Venedik ve müttefikleri arasında 24 yıl süren savaş sonunda Girit, Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir.

Osmanlı – Avusturya Savaşı (1663 – 1664)

Uyvar Kalesi’nin Osmanlı Devleti tarafından fethedildiği savaşın sonunda 1664’te Vasvar Antlaşması imzalanmış ve savaş sona ermiştir.

Osmanlı – Lehistan Savaşı (1672 – 1676)

Osmanlılar ile Lehistan arasında 17.yy’ın son savaşı olan bu mücadele sonunda 1673 yılında Bucaş Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti batıdaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Bu özelliğiyle 1672 – 1676 Osmanlı Lehistan Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da kazandığı savaşlar arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Osmanlı – Rus Savaşı (1676 – 1681)

Osmanlıların galip geldiği savaşın sonunda Bahçesaray Antlaşması imzalanmış ve Dinyeper Nehri iki devlet arasında sınır olarak belirlenmiştir.

Prut Savaşı (1711)

Osmanlılar ile Rusya arasında gerçekleşen Prut Savaşı sonunda Prut Antlaşması imzalanmış ve Azak Kalesi yeniden Osmanlı Devleti hâkimiyetine girmiştir.

Osmanlı – Rus – Avusturya Savaşı (1735 – 1739)

Osmanlı Devleti’nin kesin galibiyetiyle sonuçlanmış ve ardından Belgrad Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre de Sırbistan, Belgrad ve Eflak’ın bir kısmı yeniden Osmanlı egemenliği altına girmiştir.

Ayrıca gerçekleşen bu savaş; Osmanlı ile Avusturya arasında yapılan son savaştır ve bu özelliğiyle de Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da kazandığı savaşlar arasında öne çıkmaktadır.

Fransa’nın Mısır Seferi (1798 – 1801)

Napolyon Bonapart’ın Mısır’ı işgal etmek istemesi üzerine Osmanlılar ile Fransa karşı karşıya gelmiştir. Osmanlı ordularının galip geldiği savaş sonucunda iki devlet arasında Paris Barış Senedi imzalanmış ve Fransa Mısır’dan geri çekilmek zorunda kalmıştır.

2. Balkan Savaşı (1913)

1. Balkan Savaşı sonrası Bulgaristan’ın daha fazla toprak kazandığını düşünen Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Romanya ve Sırbistan’ın Bulgaristan’a saldırmasını fırsat bilen Osmanlı Devleti de savaşa dâhil olmuş ve Edirne, Kırklareli ve Dimetoka’yı yeniden Osmanlı Devleti topraklarına katmıştır.